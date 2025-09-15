USA und Frankreich im Wettlauf der Verlierer

In Japan sind in den letzten Monaten die Zinsen für lang laufende Staatsanleihen förmlich explodiert. In den USA tut die Notenbank vieles dafür, dass die 30jährigen US-Bonds die Marke von fünf Prozent nicht nahhaltig überschreiten. Dem gegenüber steht ein Euro, der zum US-Dollar bei 1.17 Dollar notiert und sich daran macht, die Marke von 1.20 Dollar ins Visier zu nehmen. Zum japanischen Yen ist der Euro mit 173 Yen so teuer wie nur selten seit den 1990er-Jahren. Diese Stärke darf durchaus verwundern, wenn man die Krisen in Europa bedenkt. In Deutschland ist die Regierung ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl zerstritten zwischen Sozialpolitik und Steuerfragen. In Frankreich jagt eine Krise die nächste. Denn Präsident Macron ist merklich angeschlagen und sein ex-Premier Bayrou war schneller mit der Vertrauensfrage bei der Hand als mancher befürchtet hatte.

Frankreich in Zwangslage

Der Aktienmarkt bildet das traurige Bild auch ab, das die Franzosen abgeben. „Seit Jahresbeginn zeigen unsere Daten für Spanien ein Plus von mehr als 25 Prozent und einen Zugewinn bei den Italienern von 22 Prozent. Frankreich liegt mit einem Mini-Plus von vier Prozent weit weit dahinter“, so Lars Reichel von der Börse München. In einem normalen Aktienjahr wären vier Prozent im September kein Desaster – 2025 ist jedoch bisher ein überragendes Aktienjahr in Europa. Doch Europa wirkt derzeit wie ein Konzertsaal, in dem die Staatsanleihen das Orchester bilden. Nur: Manche Instrumente klingen eben gerade schief. „Anfang September stieg die Rendite der 30-jährigen französischen Anleihe erstmals seit 2011 wieder über 4,5 Prozent“, so Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Noch im Juni wurden weniger als vier Prozent verlangt. „Gleichzeitig schrumpfte der Abstand zu italienischen Papieren auf ein Niveau wie zuletzt 1999“, so der Experte und das macht es wirklich auffällig. Denn Italien war eigentlich der europäische Patient – bis Georgia Meloni kam und auffällig unauffällig regiert.

Franzosen fallen zurück

Ungewöhnlich ist der Spread auch, denn eigentlich zahlen Länder mit solider Bonität deutlich weniger Zinsen als Risikoländer. Wenn Frankreich kaum günstiger finanziert wird als Italien, zeigt das: Investoren sehen Paris zunehmend als Wackelkandidaten. Und dieser Eindruck verstärkt sich durch das Chaos um Premierminister François Bayrou. Timothy Graf von State Street analysiert es so: „Wir betrachten die derzeitige Volatilität in der französischen Politik und die Ausweitung der Spreads als ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt. Die Unterstützung institutioneller Anleger für französische Vermögenswerte war in den letzten drei Monaten verhalten, und wir beobachten seit einigen Wochen weiterhin sehr schwache Kapitalflüsse sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen“.