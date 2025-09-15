BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (15. September 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nadine Sarwat

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,6

Kursziel alt: 24,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



