Beachtliches Potenzial für porphyrische Kupfer- und Goldvorkommen im Projekt Swan Lake

15. September 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) („Arctic Minerals“ oder das „Unternehmen“) hat vor kurzem mit den Explorationsarbeiten im Kupfer-Gold-Projekt Swan Lake in Nordschweden („Swan Lake“ oder das „Projekt“) begonnen.

Frühere geologische Kartierungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie geophysikalische Messungen haben aufgezeigt, dass sich auf dem Projektgelände eine epithermal alterierte Gesteinskappe mit Gold-Silber-Mineralisierung bzw. eine Mineralisierung aus kupfer- und goldführendem Porphyr („PCG“) befinden könnte. Nun sind weitere geologische Arbeiten vor Ort sowie eine geophysikalische Messung mittels induzierter Polarisation („IP“) geplant.

Highlights

- Das Projekt Swan Lake befindet sich im Bezirk Norrbotten in einer erstklassigen Bergbauregion von Schweden. Das Land zählt derzeit in puncto Bergbau zu den größten Volkswirtschaften Europas.

- Das Projekt erstreckt sich über eine Konzessionsfläche von 218 km2 mit erteilten Konzessionsrechten und befindet sich im Vulkansteingürtel Norrbotten, der im Proterozoikum entstanden ist. Das Projektgelände liegt zwischen den riesigen kupfer- und goldführenden Porphyrlagerstätten (PCG) Aitik und Laver, die der Firma Boliden gehören. Die bereits seit dem Jahr 1968 betriebene Mine Aitik zählt zu den größten Kupferproduzenten Europas.

- Beachtliches Explorationspotenzial wurde nachgewiesen

PCG-Mineralsysteme begünstigen die Ausbildung sehr großer Lagerstätten innerhalb der jeweiligen Rohstoffregionen und sind die wichtigsten Fördergebiete für Kupfer weltweit.

Das Projekt zeichnet sich durch ein großformatiges Alterierungssystem aus, dessen Abgrenzungen sich über Dutzende Quadratkilometer erstrecken.

Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden hier Anomalien mit sehr hohen und sehr geringen Magnetfeldwerten aufgefunden, die mit kupfer- und goldführenden Quarzgangsystemen vergesellschaftet sind.

Ein historischer Dumortierit-Steinbruch auf dem Projektgelände dürfte den Alterierungsausläufer in den oberen Anteilen eines porphyrischen Epithermalsystems bilden.

Die aus Ausbissen an der Oberfläche entnommenen Proben wiesen Erzgehalte von bis zu 0,7 % Cu, 0,16 g/t Au u nd 55 g/t Ag auf.

- Die Exploration wurde bereits eingeleitet. zum Arbeitsprogramm der kommenden Monate zählen unter anderem weitere geologische Kartierungen und Probenahmen in der Region bzw. im Projektgebiet sowie eine IP-Gradientenmessung.