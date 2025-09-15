AKTIE IM FOKUS
Alphabet knacken erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke
- Alphabet erreicht erstmals 3 Billionen US-Dollar Wert.
- A-Aktien steigen um 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar.
- Citigroup erhöht Kursziel auf 280 US-Dollar für A-Aktien.
NEW YORK (dpa-AFX) - Alphabet ist an der Börse erstmals 3 Billionen US-Dollar wert. Mit einem Kurssprung nach einem positiven Analystenkommentar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter damit am Montag ihre Rally seit Anfang April.
Zuletzt stand bei den A-Aktien des Konzerns ein Plus von 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar zu Buche. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100 . Dieser gewann zuletzt 0,6 Prozent.
Auslöser des Kursanstiegs zu Wochenbeginn war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hatte. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne. Diese steigende Produktgeschwindigkeit komme inmitten einer größeren Klarheit hinsichtlich der rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.
Alphabet ist damit das viertschwerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die weiteren Tech-Riesen Apple , Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - Nvidia auf./la/stw
