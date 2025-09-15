    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Alphabet knacken erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet erreicht erstmals 3 Billionen US-Dollar Wert.
    • A-Aktien steigen um 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar.
    • Citigroup erhöht Kursziel auf 280 US-Dollar für A-Aktien.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Alphabet ist an der Börse erstmals 3 Billionen US-Dollar wert. Mit einem Kurssprung nach einem positiven Analystenkommentar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter damit am Montag ihre Rally seit Anfang April.

    Zuletzt stand bei den A-Aktien des Konzerns ein Plus von 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar zu Buche. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100 . Dieser gewann zuletzt 0,6 Prozent.

    Auslöser des Kursanstiegs zu Wochenbeginn war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hatte. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne. Diese steigende Produktgeschwindigkeit komme inmitten einer größeren Klarheit hinsichtlich der rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

    Alphabet ist damit das viertschwerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die weiteren Tech-Riesen Apple , Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - Nvidia auf./la/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 201,2 auf Tradegate (15. September 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +36,05 %/+49,32 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
