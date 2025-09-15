    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Zinshoffnungen treiben S&P 500 und Tech-Indizes auf Rekordhochs

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen setzen Rekordjagd fort, Höchststände erreicht.
    • Anleger erwarten Zinssenkung der Fed um 0,25 Punkte.
    • S&P 500, Nasdaq 100 und Composite steigen deutlich.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite als auch das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 erreichten Höchststände.

    Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird.

    Der S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,49 Prozent auf 6.616 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,61 Prozent auf 24.238 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite stieg um 0,69 Prozent auf 22.294 Punkte.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Rekordhoch entfernt. Hier stand zuletzt ein Plus von 0,25 Prozent auf 45.948 Punkte zu Buche./la/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
