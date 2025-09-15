AKTIE IM FOKUS
SMA springen an SDax-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete
- SMA Solar-Aktien steigen um über 15 Prozent.
- Erholung nach Kurssturz von über 30 Prozent im August.
- Vorstand kauft Aktien, stärkt Anlegervertrauen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar haben am Montag auf ihrer Erholung von ihrem Kurssturz von Anfang August nochmals viel neuen Schwung bekommen. Für den Kurs des Wechselrichter-Herstellers ging es zu Wochenbeginn um mehr als 15 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Am 2. September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung in der Spitze um mehr als 30 Prozent bis auf 15,41 Euro eingebrochen. Mit aktuell bis zu 21,12 Euro haben sich die Papiere seitdem wieder um mehr als ein Drittel erholt. Charttechnisch hellte sich das Bild mit dem Sprung zurück über mehrere wichtige Trendlinien außerdem deutlich auf.
Die Anleger wurden zu Wochenbeginn davon angelockt, dass der SMA-Vorstand Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreift, hieß es. Vor der Mitteilung hatte der SMA-Kurs am späten Vormittag auf seinem Erholungsweg noch viel weniger deutlich mit 4,5 Prozent im Plus gestanden./tih/niw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,86 % und einem Kurs von 20,98 auf Tradegate (15. September 2025, 16:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,98 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 728,70 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -24,03 %/-9,78 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Nein. Large Scale läuft ja top. Batteriespeichersysteme dito. Altenso - eine Perle.