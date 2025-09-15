    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA springen an SDax-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar haben am Montag auf ihrer Erholung von ihrem Kurssturz von Anfang August nochmals viel neuen Schwung bekommen. Für den Kurs des Wechselrichter-Herstellers ging es zu Wochenbeginn um mehr als 15 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Am 2. September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung in der Spitze um mehr als 30 Prozent bis auf 15,41 Euro eingebrochen. Mit aktuell bis zu 21,12 Euro haben sich die Papiere seitdem wieder um mehr als ein Drittel erholt. Charttechnisch hellte sich das Bild mit dem Sprung zurück über mehrere wichtige Trendlinien außerdem deutlich auf.

    Die Anleger wurden zu Wochenbeginn davon angelockt, dass der SMA-Vorstand Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreift, hieß es. Vor der Mitteilung hatte der SMA-Kurs am späten Vormittag auf seinem Erholungsweg noch viel weniger deutlich mit 4,5 Prozent im Plus gestanden./tih/niw/men

    SMA Solar Technology

    +13,29 %
    +1,36 %
    -8,98 %
    +5,39 %
    +2,16 %
    -64,30 %
    -47,98 %
    -43,26 %
    -60,26 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,86 % und einem Kurs von 20,98 auf Tradegate (15. September 2025, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 728,70 Mio..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -24,03 %/-9,78 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
