Corteva Aktie crasht -5,40 % - 15.09.2025

Mit einer Performance von -5,40 % musste die Corteva Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Corteva in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,09 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corteva Aktie damit um +3,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Corteva +17,00 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Corteva Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,83 % 1 Monat +3,63 % 3 Monate +2,09 % 1 Jahr +25,10 %

Informationen zur Corteva Aktie

Es gibt 679 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,83 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Corteva Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corteva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corteva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.