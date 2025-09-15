    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Omada führt hauseigenes Cloud Application Gateway ein

    Dänemark (ots) - Omada A/S ("Omada") gibt die Verfügbarkeit des Omada Cloud
    Application Gateway (https://omadaidentity.com/products/connectivity/cloud-appli
    cation-gateway/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=press+
    release) bekannt. Dieses aus Unternehmenssicht selbstgehostete Gateway für
    sichere Verbindungen der nächsten Generation ermöglicht eine nahtlose
    Integration zwischen Omada Identity Cloud (https://omadaidentity.com/products/om
    ada-identity-cloud/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=pr
    ess+release) und lokalen oder in der Cloud gehosteten Zielsystemen - ohne
    Änderungen an den Firewall-Konfigurationen und mit Zero Trust-Ausrichtung.

    Das Cloud Application Gateway bietet Unternehmen folgende Vorteile:

    - Niedrige Betriebskosten: Das Cloud Application Gateway von Omada kann
    ressourcenschonend implementiert werden und bietet Over-the-Air-Updates, die
    automatisch direkt über das Omada Cloud Management Portal bereitgestellt und
    vorkonfiguriert werden.
    - Flexibilität bei der Bereitstellung: Omada hat das Cloud Application Gateway
    für einfache Bereitstellung und CI/CD-Integration entwickelt, indem es als
    Docker-Image auf Docker Hub gepackt und veröffentlicht wurde, um den Kunden
    die schnellstmögliche Einrichtung zu ermöglichen. Es kann in Netzwerken nahe
    des zu verwaltenden Zielsystems eingerichtet werden. Die Bereitstellung
    erfolgt (auch in mehreren Umgebungen) schnell und dauert im Schnitt weniger
    als 30 Minuten.
    - Vertraulichkeit von sensiblen Daten: Kunden können ihre eigenen
    kryptografischen Schlüssel verwenden - Bring your own Key (BYOK) -, die von
    ihrem eigenen Tresoranbieter wie Hashicorp oder Azure Key Vault verwaltet
    werden, was bedeutet, dass vertrauliche Informationen innerhalb der Omada
    Identity Cloud verschlüsselt sind und nur vom Kunden entschlüsselt werden
    können.
    - Einfache Integration: Omada Cloud Application Gateway bietet Flexibilität beim
    Aufbau benutzerdefinierter Integrationen in Zielsysteme mithilfe einfacher
    Skripte und/oder Bibliotheken von Drittanbietern.

    Michael Garrett, CEO, Omada: "Das Omada Cloud Application Gateway ist ein
    bedeutender Fortschritt, um Kunden eine sichere, effiziente und einfach zu
    verwaltende Verbindung zur Omada Identity Cloud zu bieten. Da keine komplexen
    Firewall-Änderungen mehr erforderlich sind und die Verschlüsselungsschlüssel in
    den Händen der Kunden liegen, machen wir die Unternehmensintegration sowohl
    sicherer als auch einfacher."

    Weitere Informationen finden Sie hier
    (https://omadaidentity.com/resources/product-brief/cloud-application-gateway) .

