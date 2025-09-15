Omada führt hauseigenes Cloud Application Gateway ein
Dänemark (ots) - Omada A/S ("Omada") gibt die Verfügbarkeit des Omada Cloud
Application Gateway (https://omadaidentity.com/products/connectivity/cloud-appli
cation-gateway/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=press+
release) bekannt. Dieses aus Unternehmenssicht selbstgehostete Gateway für
sichere Verbindungen der nächsten Generation ermöglicht eine nahtlose
Integration zwischen Omada Identity Cloud (https://omadaidentity.com/products/om
ada-identity-cloud/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=pr
ess+release) und lokalen oder in der Cloud gehosteten Zielsystemen - ohne
Änderungen an den Firewall-Konfigurationen und mit Zero Trust-Ausrichtung.
Das Cloud Application Gateway bietet Unternehmen folgende Vorteile:
- Niedrige Betriebskosten: Das Cloud Application Gateway von Omada kann
ressourcenschonend implementiert werden und bietet Over-the-Air-Updates, die
automatisch direkt über das Omada Cloud Management Portal bereitgestellt und
vorkonfiguriert werden.
- Flexibilität bei der Bereitstellung: Omada hat das Cloud Application Gateway
für einfache Bereitstellung und CI/CD-Integration entwickelt, indem es als
Docker-Image auf Docker Hub gepackt und veröffentlicht wurde, um den Kunden
die schnellstmögliche Einrichtung zu ermöglichen. Es kann in Netzwerken nahe
des zu verwaltenden Zielsystems eingerichtet werden. Die Bereitstellung
erfolgt (auch in mehreren Umgebungen) schnell und dauert im Schnitt weniger
als 30 Minuten.
- Vertraulichkeit von sensiblen Daten: Kunden können ihre eigenen
kryptografischen Schlüssel verwenden - Bring your own Key (BYOK) -, die von
ihrem eigenen Tresoranbieter wie Hashicorp oder Azure Key Vault verwaltet
werden, was bedeutet, dass vertrauliche Informationen innerhalb der Omada
Identity Cloud verschlüsselt sind und nur vom Kunden entschlüsselt werden
können.
- Einfache Integration: Omada Cloud Application Gateway bietet Flexibilität beim
Aufbau benutzerdefinierter Integrationen in Zielsysteme mithilfe einfacher
Skripte und/oder Bibliotheken von Drittanbietern.
Michael Garrett, CEO, Omada: "Das Omada Cloud Application Gateway ist ein
bedeutender Fortschritt, um Kunden eine sichere, effiziente und einfach zu
verwaltende Verbindung zur Omada Identity Cloud zu bieten. Da keine komplexen
Firewall-Änderungen mehr erforderlich sind und die Verschlüsselungsschlüssel in
den Händen der Kunden liegen, machen wir die Unternehmensintegration sowohl
sicherer als auch einfacher."
Weitere Informationen finden Sie hier
(https://omadaidentity.com/resources/product-brief/cloud-application-gateway) .
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Telefon: 089-74747058-0
E-Mail: mailto:omada@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137122/6118180
OTS: Omada
