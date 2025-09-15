Omada führt hauseigenes Cloud Application Gateway ein

Dänemark (ots) - Omada A/S ("Omada") gibt die Verfügbarkeit des Omada Cloud

Application Gateway (https://omadaidentity.com/products/connectivity/cloud-appli

cation-gateway/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=press+

release) bekannt. Dieses aus Unternehmenssicht selbstgehostete Gateway für

sichere Verbindungen der nächsten Generation ermöglicht eine nahtlose

Integration zwischen Omada Identity Cloud (https://omadaidentity.com/products/om

ada-identity-cloud/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=pr

ess+release) und lokalen oder in der Cloud gehosteten Zielsystemen - ohne

Änderungen an den Firewall-Konfigurationen und mit Zero Trust-Ausrichtung.



Das Cloud Application Gateway bietet Unternehmen folgende Vorteile:





- Niedrige Betriebskosten: Das Cloud Application Gateway von Omada kann

ressourcenschonend implementiert werden und bietet Over-the-Air-Updates, die

automatisch direkt über das Omada Cloud Management Portal bereitgestellt und

vorkonfiguriert werden.

- Flexibilität bei der Bereitstellung: Omada hat das Cloud Application Gateway

für einfache Bereitstellung und CI/CD-Integration entwickelt, indem es als

Docker-Image auf Docker Hub gepackt und veröffentlicht wurde, um den Kunden

die schnellstmögliche Einrichtung zu ermöglichen. Es kann in Netzwerken nahe

des zu verwaltenden Zielsystems eingerichtet werden. Die Bereitstellung

erfolgt (auch in mehreren Umgebungen) schnell und dauert im Schnitt weniger

als 30 Minuten.

- Vertraulichkeit von sensiblen Daten: Kunden können ihre eigenen

kryptografischen Schlüssel verwenden - Bring your own Key (BYOK) -, die von

ihrem eigenen Tresoranbieter wie Hashicorp oder Azure Key Vault verwaltet

werden, was bedeutet, dass vertrauliche Informationen innerhalb der Omada

Identity Cloud verschlüsselt sind und nur vom Kunden entschlüsselt werden

können.

- Einfache Integration: Omada Cloud Application Gateway bietet Flexibilität beim

Aufbau benutzerdefinierter Integrationen in Zielsysteme mithilfe einfacher

Skripte und/oder Bibliotheken von Drittanbietern.



Michael Garrett, CEO, Omada: "Das Omada Cloud Application Gateway ist ein

bedeutender Fortschritt, um Kunden eine sichere, effiziente und einfach zu

verwaltende Verbindung zur Omada Identity Cloud zu bieten. Da keine komplexen

Firewall-Änderungen mehr erforderlich sind und die Verschlüsselungsschlüssel in

den Händen der Kunden liegen, machen wir die Unternehmensintegration sowohl

sicherer als auch einfacher."



Weitere Informationen finden Sie hier

(https://omadaidentity.com/resources/product-brief/cloud-application-gateway) .



