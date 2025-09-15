Visionet als Star Performer in der PEAK Matrix® 2025 für Microsoft Business Applications Services der Everest Group ausgezeichnet

Cranbury, N.J. (ots/PRNewswire) - Visionet wurde in der PEAK Matrix®-Bewertung

2025 der Everest Group für Microsoft Business Applications Services, die sich

auf CRM- und ERP-Dienstleistungen konzentriert, als Star Performer und Major

Contender ausgezeichnet.



Diese Anerkennung spiegelt die Dynamik von Visionet im Microsoft-Ökosystem

wider, die durch bewährte Dynamics 365-Implementierungen, Branchenbeschleuniger

und End-to-End-Transformationsdienste untermauert wird.





Die PEAK Matrix® ist einer der branchenweit renommiertesten Benchmarks, der

Anbieter hinsichtlich ihrer Marktwirkung, Vision und Fähigkeiten bewertet. Die

doppelte Platzierung von Visionet signalisiert rasche Fortschritte und

konsistente Ergebnisse auf der Microsoft-Plattform.



"Wir fühlen uns geehrt, von der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet

worden zu sein" , sagte Kamran Ozair, CEO von Visionet. " Dies bestätigt unseren

Fokus auf Kundenergebnisse, Innovation und Investitionen in Microsoft Dynamics

365 für CRM und ERP. Unsere KI-gesteuerte Automatisierung, Datenanalysen und

Lieferkompetenz sorgen weiterhin für messbare Ergebnisse."



Die wichtigsten Highlights: Deutliche Steigerungen bei Marktpräsenz und

Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr; robuste Dynamics 365-Bereitstellung

und differenziertes geistiges Eigentum; Spezialisierung in den Bereichen

Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen; sowie

Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Automatisierung, Cloud-Migration und

Branchenbeschleuniger.



Der Bericht erwähnt auch die Investitionen von Visionet in Microsoft Copilot und

KI-Fähigkeiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern,

die Kundenbindung zu personalisieren und die Entscheidungsfindung zu

beschleunigen. Mit einem wachsenden Portfolio an Dynamics 365-Transformationen

verbindet Visionet weiterhin geschäftliche Anforderungen mit Technologien der

nächsten Generation.



Den vollständigen Bericht finden Sie https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=d

e&o=4490269-1&h=3754494297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D4490269-2%26h%3D3339442943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.everestgrp.co

m%252Freport%252Fegr-2025-50-r-7437%252F%26a%3Dhere&a=hier .



Haftungsausschluss



Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von

lizenzierten Dritten für ihre Marketing- und Werbeaktivitäten verwendet werden.

Ausgewählte Auszüge geben nicht den gesamten Kontext unserer Forschung wieder.

Alle Analysen der Everest Group sind unabhängig, und keine Organisation hat für

die Beeinflussung von Rankings bezahlt. Die vollständige Studie und Methodik

finden Sie unter Everest Group PEAK Matrix® Reports.



