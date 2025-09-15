Visionet als Star Performer in der PEAK Matrix® 2025 für Microsoft Business Applications Services der Everest Group ausgezeichnet
Cranbury, N.J. (ots/PRNewswire) - Visionet wurde in der PEAK Matrix®-Bewertung
2025 der Everest Group für Microsoft Business Applications Services, die sich
auf CRM- und ERP-Dienstleistungen konzentriert, als Star Performer und Major
Contender ausgezeichnet.
Diese Anerkennung spiegelt die Dynamik von Visionet im Microsoft-Ökosystem
wider, die durch bewährte Dynamics 365-Implementierungen, Branchenbeschleuniger
und End-to-End-Transformationsdienste untermauert wird.
Die PEAK Matrix® ist einer der branchenweit renommiertesten Benchmarks, der
Anbieter hinsichtlich ihrer Marktwirkung, Vision und Fähigkeiten bewertet. Die
doppelte Platzierung von Visionet signalisiert rasche Fortschritte und
konsistente Ergebnisse auf der Microsoft-Plattform.
"Wir fühlen uns geehrt, von der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet
worden zu sein" , sagte Kamran Ozair, CEO von Visionet. " Dies bestätigt unseren
Fokus auf Kundenergebnisse, Innovation und Investitionen in Microsoft Dynamics
365 für CRM und ERP. Unsere KI-gesteuerte Automatisierung, Datenanalysen und
Lieferkompetenz sorgen weiterhin für messbare Ergebnisse."
Die wichtigsten Highlights: Deutliche Steigerungen bei Marktpräsenz und
Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr; robuste Dynamics 365-Bereitstellung
und differenziertes geistiges Eigentum; Spezialisierung in den Bereichen
Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen; sowie
Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Automatisierung, Cloud-Migration und
Branchenbeschleuniger.
Der Bericht erwähnt auch die Investitionen von Visionet in Microsoft Copilot und
KI-Fähigkeiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern,
die Kundenbindung zu personalisieren und die Entscheidungsfindung zu
beschleunigen. Mit einem wachsenden Portfolio an Dynamics 365-Transformationen
verbindet Visionet weiterhin geschäftliche Anforderungen mit Technologien der
nächsten Generation.
Den vollständigen Bericht finden Sie https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=d
e&o=4490269-1&h=3754494297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D
en%26o%3D4490269-2%26h%3D3339442943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.everestgrp.co
m%252Freport%252Fegr-2025-50-r-7437%252F%26a%3Dhere&a=hier .
Haftungsausschluss
Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von
lizenzierten Dritten für ihre Marketing- und Werbeaktivitäten verwendet werden.
Ausgewählte Auszüge geben nicht den gesamten Kontext unserer Forschung wieder.
Alle Analysen der Everest Group sind unabhängig, und keine Organisation hat für
die Beeinflussung von Rankings bezahlt. Die vollständige Studie und Methodik
finden Sie unter Everest Group PEAK Matrix® Reports.
Informationen zur Everest Group
Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das
Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix®
Assessments der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die
Unternehmen benötigen, um kritische Entscheidungen über globale
Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen
Marktsegmenten zu treffen. Ebenso nutzen Anbieter dieser Dienstleistungen,
Produkte und Lösungen die PEAK Matrix®, um ihre Angebote im Vergleich zu anderen
Anbietern in der Branche oder auf dem Markt zu bewerten und anzupassen. Weitere
Details und vertiefende Inhalte finden Sie unter https://edge.prnewswire.com/c/l
ink/?t=0&l=de&o=4490269-1&h=1173813734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F
t%3D0%26l%3Den%26o%3D4490269-2%26h%3D3167228151%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eve
restgrp.com%252F%26a%3Dwww.everestgrp.com&a=www.everestgrp.com .
Autor folgen