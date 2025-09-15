    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Visionet als Star Performer in der PEAK Matrix® 2025 für Microsoft Business Applications Services der Everest Group ausgezeichnet

    Cranbury, N.J. (ots/PRNewswire) - Visionet wurde in der PEAK Matrix®-Bewertung
    2025 der Everest Group für Microsoft Business Applications Services, die sich
    auf CRM- und ERP-Dienstleistungen konzentriert, als Star Performer und Major
    Contender ausgezeichnet.

    Diese Anerkennung spiegelt die Dynamik von Visionet im Microsoft-Ökosystem
    wider, die durch bewährte Dynamics 365-Implementierungen, Branchenbeschleuniger
    und End-to-End-Transformationsdienste untermauert wird.

    Die PEAK Matrix® ist einer der branchenweit renommiertesten Benchmarks, der
    Anbieter hinsichtlich ihrer Marktwirkung, Vision und Fähigkeiten bewertet. Die
    doppelte Platzierung von Visionet signalisiert rasche Fortschritte und
    konsistente Ergebnisse auf der Microsoft-Plattform.

    "Wir fühlen uns geehrt, von der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet
    worden zu sein" , sagte Kamran Ozair, CEO von Visionet. " Dies bestätigt unseren
    Fokus auf Kundenergebnisse, Innovation und Investitionen in Microsoft Dynamics
    365 für CRM und ERP. Unsere KI-gesteuerte Automatisierung, Datenanalysen und
    Lieferkompetenz sorgen weiterhin für messbare Ergebnisse."

    Die wichtigsten Highlights: Deutliche Steigerungen bei Marktpräsenz und
    Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr; robuste Dynamics 365-Bereitstellung
    und differenziertes geistiges Eigentum; Spezialisierung in den Bereichen
    Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen; sowie
    Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Automatisierung, Cloud-Migration und
    Branchenbeschleuniger.

    Der Bericht erwähnt auch die Investitionen von Visionet in Microsoft Copilot und
    KI-Fähigkeiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern,
    die Kundenbindung zu personalisieren und die Entscheidungsfindung zu
    beschleunigen. Mit einem wachsenden Portfolio an Dynamics 365-Transformationen
    verbindet Visionet weiterhin geschäftliche Anforderungen mit Technologien der
    nächsten Generation.

    Den vollständigen Bericht finden Sie https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=d
    e&o=4490269-1&h=3754494297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D
    en%26o%3D4490269-2%26h%3D3339442943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.everestgrp.co
    m%252Freport%252Fegr-2025-50-r-7437%252F%26a%3Dhere&a=hier .

    Haftungsausschluss

    Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von
    lizenzierten Dritten für ihre Marketing- und Werbeaktivitäten verwendet werden.
    Ausgewählte Auszüge geben nicht den gesamten Kontext unserer Forschung wieder.
    Alle Analysen der Everest Group sind unabhängig, und keine Organisation hat für
    die Beeinflussung von Rankings bezahlt. Die vollständige Studie und Methodik
    finden Sie unter Everest Group PEAK Matrix® Reports.

    Informationen zur Everest Group

    Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das
    Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix®
    Assessments der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die
    Unternehmen benötigen, um kritische Entscheidungen über globale
    Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen
    Marktsegmenten zu treffen. Ebenso nutzen Anbieter dieser Dienstleistungen,
    Produkte und Lösungen die PEAK Matrix®, um ihre Angebote im Vergleich zu anderen
    Anbietern in der Branche oder auf dem Markt zu bewerten und anzupassen. Weitere
    Details und vertiefende Inhalte finden Sie unter https://edge.prnewswire.com/c/l
    ink/?t=0&l=de&o=4490269-1&h=1173813734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F
    t%3D0%26l%3Den%26o%3D4490269-2%26h%3D3167228151%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eve
    restgrp.com%252F%26a%3Dwww.everestgrp.com&a=www.everestgrp.com .

    Verfasst von news aktuell
