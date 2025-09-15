Pasinex ist auf Kurs, sich das vollständige Eigentum am Zinkprojekt Sarikaya zu sichern

Toronto, Ontario – 15. September 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass seine türkische Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş., („Pasinex Arama“) mit Abdullah Aydın einen Nachtrag zum Options- und Aktienkaufvertrag unterzeichnet hat, der Pasinex Arama den Weg zum vollständigen Eigentum am Zinkprojekt Sarıkaya in der türkischen Provinz Kayseri ebnet.

Der überarbeitete Vertrag ermöglicht den Abschluss der Übertragung der Aktien von Aydın Teknik Madencilik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. („Aydın Teknik“), Inhaber der Betriebslizenz von Sarıkaya, auf Pasinex Arama, während die Zahlungen an Projektmeilensteinen ausgerichtet werden.

Die Übertragung der Aydin-Teknik-Aktien von Abdullah Aydin auf Pasinex Arama unterliegt der Genehmigung durch die Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten der Türkei („MAPEG“) und anderen üblichen Unternehmens- und Registrierungsschritten. Bei Erhalt der Genehmigungen und bei Abschluss der Registrierungen ist Pasinex Arama Eigentümer von 100 % der Lizenz von Aydın Teknik und Sarıkaya.

Wichtigste Bestimmungen des Vertragsnachtrags

- Gemäß dem Options- und Aktienkaufvertrag vom 18. Oktober 2024 hat Pasinex Arama noch einen Betrag von 2.250.000 USD zu zahlen.

- Pasinex Arama wird bis zum 30. September 2025 eine Zahlung in Höhe von 250.000 USD leisten und dadurch mit Genehmigung der MAPEG die Übertragung von 100 % der Aktien von Aydın Teknik auslösen.

- Die Aktien werden mit 2.000.000 USD verpfändet, der Restbetrag ist bis zum 30. Juni 2027 in Raten zu zahlen.

Die nächsten Schritte

Nach Abschluss der Aktienübertragung wird Aydın Teknik zu 100 % im Eigentum von Pasinex Arama stehen. Pasinex Arama plant, den bestehenden Stollen über Aydin Teknik weiter auszubauen, um Zugang zu der neu identifizierten hochgradigen Zone (mit einem Zinkgehalt von ca. 30-50 %) zu erhalten, die im Jahr 2025 von Aydın Teknik identifiziert wurde. Diese Arbeiten werden vom Bergbau-Managementteam von Horzum AŞ durchgeführt, das sich nun vollständig im Eigentum von Pasinex Arama befindet, wie am 11. September 2025 bekannt gegeben. Das Unternehmen plant, im vierten Quartal 2025 die Stollenarbeiten zu starten und im ersten bis zweiten Quartal 2026 mit der Förderung zu beginnen.