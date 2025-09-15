Kurse stabilisieren sich nach Verlusten in der Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte zu. Am Freitag war er noch bis auf 128,51 Punkte gefallen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel zum Wochenbeginn auf 2,70 Prozent.

Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.