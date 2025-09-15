    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurse stabilisieren sich nach Verlusten in der Vorwoche

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabilisieren sich leicht.
    • Euro-Bund-Future steigt auf 128,69 Punkte, Rendite 2,70%.
    • Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch sorgt für Spannung.
    Deutsche Anleihen - Kurse stabilisieren sich nach Verlusten in der Vorwoche
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte zu. Am Freitag war er noch bis auf 128,51 Punkte gefallen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel zum Wochenbeginn auf 2,70 Prozent.

    Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

    Die Herabstufung Frankreichs durch eine Ratingagentur hatte keine großen Auswirkungen auf den französischen Anleihemarkt. Die Kurse legten sogar zu und die Renditen gaben nach. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch am Freitag die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Die Bonität der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von "AA-" auf "A+" gesenkt. Die Entscheidung war jedoch von vielen Anlegern erwartet worden.

    Neben den fundamentalen Faktoren sehen die Experten der Helaba den Bund-Future aus technischer Sicht unter Druck. "Die nächste Unterstützung zeigt sich in Form der 21-Tagelinie bei 128,53 Punkten", hieß es in einem Morgenkommentar der Bank. Diese wurde bereits am Montagmorgen getestet. "Darunter ist die Zone um 128,00 ins Visier zu nehmen, gefolgt vom Tief bei 127,61 Punkten."/jsl/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kurse stabilisieren sich nach Verlusten in der Vorwoche Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte zu. Am Freitag war er noch bis auf 128,51 Punkte …