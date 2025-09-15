Bei den Talent Days in die Oetker-Gruppe eintauchen / Bewerbungsphase für Studierende und Hochschulabsolventen läuft ab sofort bis zum 12.10.2025 (FOTO)
Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe und ihre Unternehmen stehen für Werte wie
Zusammenhalt, unternehmerische Kontinuität und Zukunftsorientierung. Bei den
Talent Days, welche am 20. und 21.11.2025 stattfinden, erhalten Studierende und
Hochschulabsolvent*innen einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt der
Geschäftsbereiche. In diesem Jahr finden die Talent Days der Oetker-Gruppe bei
der Radeberger Gruppe in Frankfurt/Main statt. Interessierte können sich bis zum
12.10.2025 unter Website der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/j
obs/111140/talent-days-der-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-fran
kfurt-am-main) bewerben.
Zu den Gruppenunternehmen, welche sich vorstellen, gehören neben der Radeberger
Gruppe: Brenners Park Hotel & Spa, Conditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker,
flaschenpost, Getränke Hoffmann, Oetker Daten und Informationsverarbeitung
(OEDIV) sowie OnlineDialog. In Workshops bearbeiten die Teilnehmenden
unternehmensbezogene Aufgaben und setzen sich mit den Produkten,
unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Services der Gruppenunternehmen
auseinander. Im Austausch mit Fach- und Führungskräften der Radeberger Gruppe
beschäftigen sie sich unter anderem mit neuen Absatzwegen für Getränke und der
Bindung neuer Verkaufsflächen. In einem der Workshops von Dr. Oetker geht es um
das Zukunftsportfolio des Unternehmens und welche strategischen Weichen für die
Kategorien Kuchen und Dessert gestellt werden. Die in Düsseldorf ansässige
Agentur OnlineDialog ist der Experte für digitale Kommunikationsprojekte. Ihr
Workshop lässt die Teilnehmenden in das Thema "Social Content Strategy: TikTok,
KI & kreatives Marken-Storytelling" eintauchen. Durchgeführt werden die
Workshops von Kolleg*innen unter anderem aus den Fachbereichen Accounting,
Controlling, Corporate Development, IT, Marketing und Logistik, Sales sowie
Insights & Analytics.
"Neben der Arbeit an realen unternehmensbezogenen Fragestellungen ist die Stärke
der Talent Days das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken. Davon profitieren
beide Seiten: die Nachwuchstalente sowie wir als Oetker-Gruppe", so Celine
Stüwe, Talent- & HR-Projektmanagement Oetker-Gruppe. Entsprechend gestaltet sich
das vielseitige Programm an den zwei Tagen: ein bewährter Mix aus den
Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen, eine Karrieremesse, Workshops zu
verschiedenen Themengebieten sowie viel Zeit und Raum für Austausch, wie beim
Get-together am ersten Abend.
Weitere Informationen zu den Workshops und der Bewerbung gibt es auf der Website
der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/jobs/111140/talent-days-de
r-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-frankfurt-am-main) .
Bewerbungsschluss ist am 12.10.2025.
Pressekontakt:
Dr. August Oetker KG
Corporate Communication
Birgit Deker
Tel.: +49 (0) 521/155-3125
E-Mail: mailto:birgit.deker@oetker.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/6118198
OTS: OETKER-GRUPPE
Zusammenhalt, unternehmerische Kontinuität und Zukunftsorientierung. Bei den
Talent Days, welche am 20. und 21.11.2025 stattfinden, erhalten Studierende und
Hochschulabsolvent*innen einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt der
Geschäftsbereiche. In diesem Jahr finden die Talent Days der Oetker-Gruppe bei
der Radeberger Gruppe in Frankfurt/Main statt. Interessierte können sich bis zum
12.10.2025 unter Website der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/j
obs/111140/talent-days-der-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-fran
kfurt-am-main) bewerben.
Zu den Gruppenunternehmen, welche sich vorstellen, gehören neben der Radeberger
Gruppe: Brenners Park Hotel & Spa, Conditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker,
flaschenpost, Getränke Hoffmann, Oetker Daten und Informationsverarbeitung
(OEDIV) sowie OnlineDialog. In Workshops bearbeiten die Teilnehmenden
unternehmensbezogene Aufgaben und setzen sich mit den Produkten,
unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Services der Gruppenunternehmen
auseinander. Im Austausch mit Fach- und Führungskräften der Radeberger Gruppe
beschäftigen sie sich unter anderem mit neuen Absatzwegen für Getränke und der
Bindung neuer Verkaufsflächen. In einem der Workshops von Dr. Oetker geht es um
das Zukunftsportfolio des Unternehmens und welche strategischen Weichen für die
Kategorien Kuchen und Dessert gestellt werden. Die in Düsseldorf ansässige
Agentur OnlineDialog ist der Experte für digitale Kommunikationsprojekte. Ihr
Workshop lässt die Teilnehmenden in das Thema "Social Content Strategy: TikTok,
KI & kreatives Marken-Storytelling" eintauchen. Durchgeführt werden die
Workshops von Kolleg*innen unter anderem aus den Fachbereichen Accounting,
Controlling, Corporate Development, IT, Marketing und Logistik, Sales sowie
Insights & Analytics.
"Neben der Arbeit an realen unternehmensbezogenen Fragestellungen ist die Stärke
der Talent Days das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken. Davon profitieren
beide Seiten: die Nachwuchstalente sowie wir als Oetker-Gruppe", so Celine
Stüwe, Talent- & HR-Projektmanagement Oetker-Gruppe. Entsprechend gestaltet sich
das vielseitige Programm an den zwei Tagen: ein bewährter Mix aus den
Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen, eine Karrieremesse, Workshops zu
verschiedenen Themengebieten sowie viel Zeit und Raum für Austausch, wie beim
Get-together am ersten Abend.
Weitere Informationen zu den Workshops und der Bewerbung gibt es auf der Website
der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/jobs/111140/talent-days-de
r-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-frankfurt-am-main) .
Bewerbungsschluss ist am 12.10.2025.
Pressekontakt:
Dr. August Oetker KG
Corporate Communication
Birgit Deker
Tel.: +49 (0) 521/155-3125
E-Mail: mailto:birgit.deker@oetker.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/6118198
OTS: OETKER-GRUPPE
Autor folgen