    Bei den Talent Days in die Oetker-Gruppe eintauchen / Bewerbungsphase für Studierende und Hochschulabsolventen läuft ab sofort bis zum 12.10.2025 (FOTO)

    Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe und ihre Unternehmen stehen für Werte wie
    Zusammenhalt, unternehmerische Kontinuität und Zukunftsorientierung. Bei den
    Talent Days, welche am 20. und 21.11.2025 stattfinden, erhalten Studierende und
    Hochschulabsolvent*innen einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt der
    Geschäftsbereiche. In diesem Jahr finden die Talent Days der Oetker-Gruppe bei
    der Radeberger Gruppe in Frankfurt/Main statt. Interessierte können sich bis zum
    12.10.2025 unter Website der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/j
    obs/111140/talent-days-der-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-fran
    kfurt-am-main) bewerben.

    Zu den Gruppenunternehmen, welche sich vorstellen, gehören neben der Radeberger
    Gruppe: Brenners Park Hotel & Spa, Conditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker,
    flaschenpost, Getränke Hoffmann, Oetker Daten und Informationsverarbeitung
    (OEDIV) sowie OnlineDialog. In Workshops bearbeiten die Teilnehmenden
    unternehmensbezogene Aufgaben und setzen sich mit den Produkten,
    unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Services der Gruppenunternehmen
    auseinander. Im Austausch mit Fach- und Führungskräften der Radeberger Gruppe
    beschäftigen sie sich unter anderem mit neuen Absatzwegen für Getränke und der
    Bindung neuer Verkaufsflächen. In einem der Workshops von Dr. Oetker geht es um
    das Zukunftsportfolio des Unternehmens und welche strategischen Weichen für die
    Kategorien Kuchen und Dessert gestellt werden. Die in Düsseldorf ansässige
    Agentur OnlineDialog ist der Experte für digitale Kommunikationsprojekte. Ihr
    Workshop lässt die Teilnehmenden in das Thema "Social Content Strategy: TikTok,
    KI & kreatives Marken-Storytelling" eintauchen. Durchgeführt werden die
    Workshops von Kolleg*innen unter anderem aus den Fachbereichen Accounting,
    Controlling, Corporate Development, IT, Marketing und Logistik, Sales sowie
    Insights & Analytics.

    "Neben der Arbeit an realen unternehmensbezogenen Fragestellungen ist die Stärke
    der Talent Days das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken. Davon profitieren
    beide Seiten: die Nachwuchstalente sowie wir als Oetker-Gruppe", so Celine
    Stüwe, Talent- & HR-Projektmanagement Oetker-Gruppe. Entsprechend gestaltet sich
    das vielseitige Programm an den zwei Tagen: ein bewährter Mix aus den
    Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen, eine Karrieremesse, Workshops zu
    verschiedenen Themengebieten sowie viel Zeit und Raum für Austausch, wie beim
    Get-together am ersten Abend.

    Weitere Informationen zu den Workshops und der Bewerbung gibt es auf der Website
    der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/jobs/111140/talent-days-de
    r-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-frankfurt-am-main) .
    Bewerbungsschluss ist am 12.10.2025.

    Pressekontakt:

    Dr. August Oetker KG
    Corporate Communication
    Birgit Deker
    Tel.: +49 (0) 521/155-3125
    E-Mail: mailto:birgit.deker@oetker.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/6118198
    OTS: OETKER-GRUPPE



