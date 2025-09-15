Bei den Talent Days in die Oetker-Gruppe eintauchen / Bewerbungsphase für Studierende und Hochschulabsolventen läuft ab sofort bis zum 12.10.2025 (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe und ihre Unternehmen stehen für Werte wie

Zusammenhalt, unternehmerische Kontinuität und Zukunftsorientierung. Bei den

Talent Days, welche am 20. und 21.11.2025 stattfinden, erhalten Studierende und

Hochschulabsolvent*innen einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt der

Geschäftsbereiche. In diesem Jahr finden die Talent Days der Oetker-Gruppe bei

der Radeberger Gruppe in Frankfurt/Main statt. Interessierte können sich bis zum

12.10.2025 unter Website der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/j

obs/111140/talent-days-der-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-fran

kfurt-am-main) bewerben.



Zu den Gruppenunternehmen, welche sich vorstellen, gehören neben der Radeberger

Gruppe: Brenners Park Hotel & Spa, Conditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker,

flaschenpost, Getränke Hoffmann, Oetker Daten und Informationsverarbeitung

(OEDIV) sowie OnlineDialog. In Workshops bearbeiten die Teilnehmenden

unternehmensbezogene Aufgaben und setzen sich mit den Produkten,

unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Services der Gruppenunternehmen

auseinander. Im Austausch mit Fach- und Führungskräften der Radeberger Gruppe

beschäftigen sie sich unter anderem mit neuen Absatzwegen für Getränke und der

Bindung neuer Verkaufsflächen. In einem der Workshops von Dr. Oetker geht es um

das Zukunftsportfolio des Unternehmens und welche strategischen Weichen für die

Kategorien Kuchen und Dessert gestellt werden. Die in Düsseldorf ansässige

Agentur OnlineDialog ist der Experte für digitale Kommunikationsprojekte. Ihr

Workshop lässt die Teilnehmenden in das Thema "Social Content Strategy: TikTok,

KI & kreatives Marken-Storytelling" eintauchen. Durchgeführt werden die

Workshops von Kolleg*innen unter anderem aus den Fachbereichen Accounting,

Controlling, Corporate Development, IT, Marketing und Logistik, Sales sowie

Insights & Analytics.



"Neben der Arbeit an realen unternehmensbezogenen Fragestellungen ist die Stärke

der Talent Days das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken. Davon profitieren

beide Seiten: die Nachwuchstalente sowie wir als Oetker-Gruppe", so Celine

Stüwe, Talent- & HR-Projektmanagement Oetker-Gruppe. Entsprechend gestaltet sich

das vielseitige Programm an den zwei Tagen: ein bewährter Mix aus den

Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen, eine Karrieremesse, Workshops zu

verschiedenen Themengebieten sowie viel Zeit und Raum für Austausch, wie beim

Get-together am ersten Abend.



Weitere Informationen zu den Workshops und der Bewerbung gibt es auf der Website

der Oetker-Gruppe (https://oetker-gruppe.dvinci.de/de/jobs/111140/talent-days-de

r-oetker-gruppe-am-20-und-21-november-2025-live-in-frankfurt-am-main) .

Bewerbungsschluss ist am 12.10.2025.



