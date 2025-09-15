Tarifrunde Stahl
IG Metall fordert Ausgleich für Inflation
- Tarifverhandlungen in der Stahlindustrie starten Dienstag.
- IG Metall fordert Beschäftigungs- und Reallohnsicherung.
- Arbeitgeberverband lehnt Lohnsteigerungen ab, kritische Lage.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der kriselnden Stahlindustrie beginnen am Dienstag die Tarifverhandlungen. Den Auftakt machen in einer gemeinsamen ersten Runde in Düsseldorf die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost" mit insgesamt rund 68.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am 30. September. Danach sind Warnstreiks möglich. Die Verhandlungen für das Saarland starten erst Mitte November.
Nach Einschätzung der IG Metall befindet sich die Stahlindustrie in Deutschland in einer "äußerst schwierigen Lage". Die Tarifkommission habe daher als Forderungsempfehlung ein "Paket der Verantwortung für die Beschäftigten" beschlossen. Dieses Paket enthalte die Elemente Beschäftigungssicherung, Fachkräftesicherung und Reallohnsicherung.
IG Metall hat Lohnforderung nicht beziffert
Die Gewerkschaft geht daher ohne konkrete Lohnforderung in die Verhandlungen, betont aber, dass die Inflation ausgeglichen werden müsse. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland lag zuletzt knapp über der Marke von zwei Prozent. Eine Nullrunde für die Beschäftigten dürfe kein Thema sein, hatte IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski im Vorfeld erklärt. "Wir wollen ein Ausbluten der deutschen Schlüsselindustrie und ihrer Beschäftigten auf jeder Ebene verhindern." Ihr Lebensstandard dürfe sich nicht verschlechtern.
Der Arbeitgeberverband Stahl hat die Forderung nach Lohnsteigerungen bereits zurückgewiesen. "Auch wenn anzuerkennen ist, dass die Gewerkschaft sich der dramatischen Lage der deutschen Stahlindustrie offenbar bewusst ist, übersteigt die Forderung nach einer Entgelterhöhung die Möglichkeiten unserer Industrie in der aktuellen wirtschaftlichen Lage", hieß es.
Teure Energie und hohe US-Zölle
Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Konjunkturkrise in den Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen. Branchenschwergewichte wie Thyssenkrupp planen den Abbau Tausender Stellen./tob/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 22,80 auf Tradegate (15. September 2025, 17:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,83 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +9,39 %/-17,96 % bedeutet.
Ich wage mal eine Prognose wo sich die Bewertung in den Tagen nach dem Spin-Off einpendeln könnte:
Marktkapitalisierung TKMS nach Spin-Off 6 Mrd
Marktkapitalisierung TK nach Spin-Off 6 Mrd (darin TKMS Anteil ca. 3 Mrd, restliche Geschäftsfelder 3 Mrd).
Das würde für den heutigen Shareholder folgendes bedeuten, Prämisse Besitz 1.000 TK Aktien zum aktuellen Kurs 10,93 EUR = 10.930 EUR Marktwert
Der Shareholder erhält 50 TKMS Aktien für seine 1.000 TK Aktien.
Bei 6 Mrd. Marketcap wäre eine TKMS Aktie mit 97 EUR bewertet (6 Mrd/62 Mio Aktien)
--> Wert Anteil TKMS Aktien = 50 * 97 = 4.850 EUR
Der Abschlag bei der Mutteraktie beträgt -12% (6 Mrd Marketcap nach Spin-off vs. 6.8 Mrd Marketcap bei 10,93 EUR Kurs)
--> Kurs mit 12% Abschlag = 9,61 EUR
--> Anteil TK Aktien nach Spinoff = 1.000 * 9,61 EUR = 9.610 EUR
Marktwert nach Spin-Off = 14.460 EUR
Marktwert heute = 10.930 EUR
Gewinn bis nach Spin-Off = 3.530 EUR oder + 32% vs. dem heutigen Kurs
Deshalb macht man ja Spin-Offs - um Transparenz über ein unübersichtliches Konglomerat zu schaffen und um dadurch eine Neubewertung auszulösen.
■ Stammaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Aufgrund des Vorliegens von maßgeblichem
Einfluss werden die Stammaktien nach den Vorgaben des IAS 28 als nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung behandelt und
ausgewiesen. Die Fortschreibung der Anschaffungskosten nach der Equity-Methode ist in der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb
des Finanzergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen enthalten. Angaben nach den Regeln des IFRS 12
sind in Anhang-Nr. 06 enthalten.
■ Vorzugsaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Die Vorzugsaktien werden als Eigenkapitalinstrument
nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten
ausgewiesen. Die Folgebewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, wobei Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgsneutral
im Eigenkapital (ohne Recycling) erfasst werden.
■ Zinslose Darlehen (Darlehensnehmer: Vertical Topco I S.A., Luxembourg). Die zinslosen Darlehen werden als Fremdkapitalinstrument
nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und ebenfalls in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten
ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten, wobei die Ergebniseffekte aus der Folgebewertung in der
Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzergebnis in den Finanzierungserträgen bzw. -aufwendungen gezeigt werden. Die Anhangangaben
nach IFRS 7 sind in Anhang-Nr. 22 enthalten.