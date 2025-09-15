    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen leicht zu, T-Note-Future steigt.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 4,04 %.
    • Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch, mögliche Senkung.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

    Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Der regionale Frühindikator für die Region New York hatte sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.

    Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

    "Es besteht kaum Zweifel daran, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird", schreibt Commerzbank-Experte Rainer Guntermann. "Allerdings scheut der Markt trotz zunehmender Risse am Arbeitsmarkt davor zurück, mehr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte einzupreisen."/jsl/men






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
