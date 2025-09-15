Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Der regionale Frühindikator für die Region New York hatte sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.