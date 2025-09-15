    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Der Börsen-Tag

    Deutsche Indizes im Aufwind: MDAX und SDAX übertreffen US-Märkte!

    Die deutschen Indizes zeigen heute überwiegend positive Entwicklungen, während die US-Märkte gemischte Signale senden. Besonders der MDAX und SDAX glänzen mit deutlichen Zuwächsen.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,21% und steht aktuell bei 23.757,86 Punkten. Der MDAX zeigt mit einem Plus von 0,94% eine stärkere Performance und erreicht 30.498,15 Punkte. Ähnlich positiv entwickelt sich der SDAX, der um 0,92% zulegt und bei 16.736,67 Punkten notiert. Auch der TecDAX kann mit einem Zuwachs von 0,43% auf 3.580,68 Punkte an Boden gewinnen. Im internationalen Vergleich zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,11% und steht bei 45.784,28 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 ein Plus von 0,46% verbuchen und erreicht 6.614,42 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine stärkere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, wobei insbesondere der MDAX und der SDAX deutliche Zuwächse verzeichnen. Der Dow Jones hingegen bleibt leicht im Minus, während der S&P 500 einen moderaten Anstieg verzeichnet.

    DAX Topwerte

    Infineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.71% an, gefolgt von Zalando und Siemens Energy, die beide um 2.62% zulegten. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet Qiagen einen Rückgang von -1.12%, während Bayer und SAP mit -2.16% und -3.24% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten. Diese negativen Werte belasten die Gesamtperformance des Index.

    MDAX Topwerte

    Die MDAX-Werte werden von der RTL Group angeführt, die um 6.68% zulegte. HelloFresh folgt mit einem Anstieg von 6.00%, während Nordex mit 4.28% ebenfalls stark performt. Diese Unternehmen zeigen eine dynamische Entwicklung im MDAX.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite steht TUI mit einem Rückgang von -0.50%, gefolgt von TeamViewer mit -0.51% und FUCHS Pref, das um -1.25% fiel. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Topwerten.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sticht SMA Solar Technology mit einem beeindruckenden Anstieg von 15.10% hervor. SUESS MicroTec und Verve Group Registered (A) folgen mit 7.66% und 7.52%. Diese Werte zeigen eine außergewöhnliche Performance im SDAX.

    SDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichnet LPKF Laser & Electronics einen Rückgang von -2.50%, während Springer Nature und Formycon mit -2.81% und -2.93% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte stehen im Gegensatz zu den starken Topwerten.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt SMA Solar Technology erneut eine starke Performance mit 15.10%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 7.66% und SILTRONIC AG, das um 5.49% zulegte. Diese Werte unterstreichen die Stärke des TecDAX.

    TecDAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet ATOSS Software einen Rückgang von -1.29%, während Formycon und SAP mit -2.93% und -3.24% die größten Verluste im TecDAX hinnehmen mussten. Diese Flopwerte belasten die positive Entwicklung des Index.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Amazon mit einem Anstieg von 1.89%, gefolgt von Apple mit 1.22% und IBM mit 1.10%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung im amerikanischen Markt.

    Dow Jones Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet Sherwin-Williams einen Rückgang von -1.24%, während 3M und Merck & Co mit -1.63% und -1.82% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den positiven Topwerten.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Seagate Technology Holdings mit einem Anstieg von 8.03% hervor, gefolgt von Tesla mit 6.47% und Albemarle mit 5.66%. Diese Werte zeigen eine starke Performance im amerikanischen Markt.

    S&P 500 Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichnet Norwegian Cruise Line einen Rückgang von -3.11%, während J.M. Smucker und Corteva mit -3.25% und -3.28% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtperformance des S&P 500.


