Dax zieht sich an Zinshoffnungen nach oben

Bitcoin ? Falscher Tread !!

hier kommt immer mal ein Bitcoin Spinner vorbei um ein paar Neuidioten zu suchen , damit das moderne Schneeballsystem aufrecht erhalten bleibt .

sie suchen aber immer aggressiver , mittlerweile mit vorgetäuschten Kommentare bei Goldbeiträgen auf YouTube.

nur noch peinlich diese Speichellecker !