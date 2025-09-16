Diese 2 KI-Lieblinge sollten Anleger verkaufen – bevor sie einbrechen

Die Aktien von Palantir Technologies und Arm Holdings haben seit Beginn des KI-Booms im Jahr 2023 spektakuläre Kursgewinne erzielt. Palantir legte um beeindruckende 2.570 Prozent zu, während Arm seit seinem Börsengang im September 2023 um 195 Prozent gestiegen ist. Doch diese Rallye hat ihren Preis: Beide Aktien sind heute so hoch bewertet, dass Analysten einen deutlichen Kursrückgang erwarten.

Palantir ist ein Paradebeispiel für überbewertete Technologieaktien. Die Software für Datenanalyse und künstliche Intelligenz hat zwar beachtliche Erfolge erzielt und die Verkaufszahlen steigen seit acht Quartalen kontinuierlich. Doch die Bewertung ist astronomisch: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 126 ist Palantir der teuerste Software-Titel im S&P 500 – sogar mehr als viermal so teuer wie die Nummer 2, Texas Pacific Land.

Um die hohe Bewertung zu veranschaulichen: Selbst wenn der Kurs von Palantir um 75 Prozent fällt, würde die Aktie immer noch die teuerste im Index sein. Analysten wie Rishi Jaluria von RBC Capital setzen ein Kursziel von 45 US-Dollar, was einem Abwärtspotenzial von 73 Prozent entspricht.

Arm Holdings: 48 Prozent Abwärtspotenzial

Der Chip-Designer Arm ist im Bereich der mobilen Prozessoren marktbeherrschend, doch die aktuelle Bewertung des Unternehmens ist mittlerweile überzogen. Die Aktie wird mit dem 94-fachen der bereinigten Gewinne gehandelt, was bei einem erwarteten jährlichen Gewinnwachstum von nur 23 Prozent eine extreme Überbewertung darstellt. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 39 ist Arm die drittteuerste Aktie im Nasdaq 100, direkt hinter Palantir und Strategy.

Javier Correonero von Morningstar sieht das Kursziel bei 80 US-Dollar, was einen Rückgang von knapp 48 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 153 US-Dollar impliziert. Arm könnte zwar von der Nachfrage nach energieeffizienten Prozessoren für KI profitieren, aber die hohen Bewertungen lassen wenig Spielraum für weitere Kursgewinne.

Beide Aktien – Palantir und Arm – sind massiv überbewertet. Während die fundamentalen Geschäftsdaten positiv sind, macht die hohe Bewertung eine Investition in diese Titel zum aktuellen Zeitpunkt äußerst riskant. Die Gefahr eines massiven Kursrückgangs ist zu real, um sie zu ignorieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

