    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Besonders beachtet!

    849 Aufrufe 849 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML Holding - Aktie schießt in die Höhe +5,06 % - 15.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding - Aktie schießt in die Höhe +5,06 % - 15.09.2025
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

    ASML Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Mit einer Performance von +5,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    680,45€
    Basispreis
    5,41
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    772,76€
    Basispreis
    4,83
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ASML Holding einen Gewinn von +5,95 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding +3,36 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

    ASML Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,17 %
    1 Monat +10,98 %
    3 Monate +5,95 %
    1 Jahr -4,97 %

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 394 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 287,14 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 15.09.2025 im E-Stoxx 50.

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    +5,43 %
    +4,31 %
    +10,15 %
    +5,88 %
    -6,02 %
    +45,35 %
    +122,93 %
    +765,56 %
    +2.676,53 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ASML Holding - Aktie schießt in die Höhe +5,06 % - 15.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.