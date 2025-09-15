    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Energiewende ist kein Wünsch-dir-was

    Straubing (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bringt die Grünen
    und die Klimaschützer auf die Zinne. Sie bremse die Energiewende aus, lautet
    noch der freundlichste Vorwurf. Dabei kann die Energiewende nur funktionieren,
    wenn sie bezahlbar ist. Dafür muss sie von Ideologie befreit und wieder vom Kopf
    auf die Füße gestellt werden. Dass das Zeitalter erneuerbarer Energien zum Preis
    einer Kugel Eis zu haben ist, ist längst als Märchen entlarvt. Die Energiewende
    belastet den Staatshaushalt und die Verbraucher enorm. Reiche ist zuzustimmen,
    wenn sie beklagt, die Bezahlbarkeit sei "zu lange nicht ausreichend
    berücksichtigt worden".

