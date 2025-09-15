Energiewende ist kein Wünsch-dir-was
Straubing (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bringt die Grünen
und die Klimaschützer auf die Zinne. Sie bremse die Energiewende aus, lautet
noch der freundlichste Vorwurf. Dabei kann die Energiewende nur funktionieren,
wenn sie bezahlbar ist. Dafür muss sie von Ideologie befreit und wieder vom Kopf
auf die Füße gestellt werden. Dass das Zeitalter erneuerbarer Energien zum Preis
einer Kugel Eis zu haben ist, ist längst als Märchen entlarvt. Die Energiewende
belastet den Staatshaushalt und die Verbraucher enorm. Reiche ist zuzustimmen,
wenn sie beklagt, die Bezahlbarkeit sei "zu lange nicht ausreichend
berücksichtigt worden".
