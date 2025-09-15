Kubas Gefangene produzieren unter Zwang für Europa

MADRID/HAVANNA (dpa-AFX) - In Kuba leisten nach Angaben der Organisation Prisoners Defenders schätzungsweise 60.000 Häftlinge Zwangsarbeit. Laut einem in Madrid veröffentlichten Bericht müssen die Gefangenen unter unmenschlichen Bedingungen Produkte wie Holzkohle und Zigarren herstellen, die nach Europa exportiert werden. Die Menschenrechtsaktivisten bezeichnen diese Praxis als "integralen Bestandteil der kubanischen Gefängniswirtschaft".

Bei einer UN-Debatte im Juni in New York erklärte die Vertretung des sozialistischen Karibikstaates jedoch, im Land würden die Standard-Mindestregeln der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen eingehalten. Dazu gehörten die Achtung der Menschenwürde sowie der Zugang zu Bildung, Arbeit und Kultur.