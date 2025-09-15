Millionen-Investition für die sichere Mobilität der Zukunft (FOTO)

Stuttgart / Klettwitz (ots) -



- Batterien unter anderem für E-Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren geprüft

- Wichtiger Baustein ergänzt Service-Portfolio für Automobilindustrie

- DEKRA Standort in der Lausitz wächst weiter



Am DEKRA Lausitzring in Brandenburg hat die internationale

Sachverständigenorganisation heute ihr neues Batterie Test Center offiziell in

Betrieb genommen. Knapp 15 Monate nach der Grundsteinlegung ist die Anlage

fertig. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Landrat des

Landkreises Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze und DEKRA Deutschland-Chef

Guido Kutschera legten zur Eröffnung symbolisch den Schalter um.





"DEKRA und das neue Batterie-Testzentrum sind ein wichtiges Zeichen für die

Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion. Sichere und verlässliche

Batterietechnologien sind eine Zukunftsbranche und stärken die

Wertschöpfungsketten der E-Mobilität in Brandenburg. Die Entscheidung von DEKRA

für diese Investition hier am Standort Klettwitz unterstreicht die Bedeutung

Brandenburgs als attraktiver, zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und die

Attraktivität der Lausitz als innovativer Energieregion", erklärte

Ministerpräsident Woidke.



Für Guido Kutschera - als Executive Vice President der DEKRA Gruppe

verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich - ist

das neue Batterie Test Center ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie

von DEKRA mit Blick auf Prüf- und Testdienstleistungen für die Mobilität der

Zukunft: "Der Standort Klettwitz steht wie kein zweiter im DEKRA Konzern dafür,

Fahrzeuge, bevor sie in Verkehr kommen, auf Herz und Nieren zu prüfen - damit

alle Beteiligten wissen: Die Technik ist sicher. Dass unsere Kunden aus der

Automobil- und Zulieferindustrie hier an einem Standort ein so umfassendes

Dienstleistungsangebot aus einer Hand und mit kurzen Wegen finden, ist ein

wichtiger Erfolgsfaktor, und genau deshalb eröffnen wir das Batterie Test Center

nicht irgendwo in der Welt, sondern genau hier in der Lausitz."



Im Zuge dessen wächst auch der Standort am DEKRA Lausitzring weiter. "Als wir

vor knapp acht Jahren den Ring übernommen haben, hatte DEKRA hier am Standort

insgesamt 70 Beschäftigte. Heute sind wir 290. Allein im Batterie Test Center

werden wir schlussendlich bis zu 40 qualifizierte Arbeitsplätze haben", so Erik

Pellmann, Fachbereichsleiter Automobil Test Center bei der DEKRA Automobil GmbH.



Der Leiter des neuen DEKRA Batterie Test Centers, Thomas Hucke, führte im

Anschluss an die Eröffnung Politik, Gäste und Medienvertreter durch die

unterschiedlichen Module der Anlage. Das hochmoderne Testzentrum, für das DEKRA

im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert, wird alle Arten von

Batterietests unter einem Dach anbieten. Zu mechanischen Untersuchungen,

Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen

Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt

werden. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen

Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso

angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung

bzw. Marktüberwachung.



DEKRA betreibt eine Vielzahl an hochspezialisierten Prüflaboren, die auf

Automobilprüf- und Testszenarien spezialisiert sind. Mit diesem Netzwerk

unterstützt DEKRA seine Kunden weltweit in den wichtigsten Zielregionen und

investiert erheblich in den Ausbau des Serviceportfolios rund um die automobilen

Zukunftstrends, wie



V2X (Vehicle-to-Everything)-Kommunikation, Ladestationen, Fahrerassistenzsysteme

(ADAS) bis hin zu Open Road Services. Das Batterie Test Center stellt die

höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Leistung für Batterien

der nächsten Generation sicher. Gleichzeitig fördert es Innovationen im gesamten

Spektrum der Automobilindustrie und unterstreicht das Engagement von DEKRA,

nachhaltige Mobilität und intelligentere Energielösungen weltweit

voranzutreiben.



Pressekontakt:



DEKRA e.V.

Konzernkommunikation

Wolfgang Sigloch

0711.7861-2386

0711.7861-742386

mailto:wolfgang.sigloch@dekra.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6118255

OTS: DEKRA SE







