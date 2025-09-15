    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DEKRA Batterie Test Center offiziell eröffnet

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Millionen-Investition für die sichere Mobilität der Zukunft (FOTO)

    Stuttgart / Klettwitz (ots) -

    - Batterien unter anderem für E-Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren geprüft
    - Wichtiger Baustein ergänzt Service-Portfolio für Automobilindustrie
    - DEKRA Standort in der Lausitz wächst weiter

    Am DEKRA Lausitzring in Brandenburg hat die internationale
    Sachverständigenorganisation heute ihr neues Batterie Test Center offiziell in
    Betrieb genommen. Knapp 15 Monate nach der Grundsteinlegung ist die Anlage
    fertig. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Landrat des
    Landkreises Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze und DEKRA Deutschland-Chef
    Guido Kutschera legten zur Eröffnung symbolisch den Schalter um.

    "DEKRA und das neue Batterie-Testzentrum sind ein wichtiges Zeichen für die
    Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion. Sichere und verlässliche
    Batterietechnologien sind eine Zukunftsbranche und stärken die
    Wertschöpfungsketten der E-Mobilität in Brandenburg. Die Entscheidung von DEKRA
    für diese Investition hier am Standort Klettwitz unterstreicht die Bedeutung
    Brandenburgs als attraktiver, zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und die
    Attraktivität der Lausitz als innovativer Energieregion", erklärte
    Ministerpräsident Woidke.

    Für Guido Kutschera - als Executive Vice President der DEKRA Gruppe
    verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich - ist
    das neue Batterie Test Center ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie
    von DEKRA mit Blick auf Prüf- und Testdienstleistungen für die Mobilität der
    Zukunft: "Der Standort Klettwitz steht wie kein zweiter im DEKRA Konzern dafür,
    Fahrzeuge, bevor sie in Verkehr kommen, auf Herz und Nieren zu prüfen - damit
    alle Beteiligten wissen: Die Technik ist sicher. Dass unsere Kunden aus der
    Automobil- und Zulieferindustrie hier an einem Standort ein so umfassendes
    Dienstleistungsangebot aus einer Hand und mit kurzen Wegen finden, ist ein
    wichtiger Erfolgsfaktor, und genau deshalb eröffnen wir das Batterie Test Center
    nicht irgendwo in der Welt, sondern genau hier in der Lausitz."

    Im Zuge dessen wächst auch der Standort am DEKRA Lausitzring weiter. "Als wir
    vor knapp acht Jahren den Ring übernommen haben, hatte DEKRA hier am Standort
    insgesamt 70 Beschäftigte. Heute sind wir 290. Allein im Batterie Test Center
    werden wir schlussendlich bis zu 40 qualifizierte Arbeitsplätze haben", so Erik
    Pellmann, Fachbereichsleiter Automobil Test Center bei der DEKRA Automobil GmbH.

    Der Leiter des neuen DEKRA Batterie Test Centers, Thomas Hucke, führte im
    Anschluss an die Eröffnung Politik, Gäste und Medienvertreter durch die
    unterschiedlichen Module der Anlage. Das hochmoderne Testzentrum, für das DEKRA
    im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert, wird alle Arten von
    Batterietests unter einem Dach anbieten. Zu mechanischen Untersuchungen,
    Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen
    Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt
    werden. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen
    Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso
    angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung
    bzw. Marktüberwachung.

    DEKRA betreibt eine Vielzahl an hochspezialisierten Prüflaboren, die auf
    Automobilprüf- und Testszenarien spezialisiert sind. Mit diesem Netzwerk
    unterstützt DEKRA seine Kunden weltweit in den wichtigsten Zielregionen und
    investiert erheblich in den Ausbau des Serviceportfolios rund um die automobilen
    Zukunftstrends, wie

    V2X (Vehicle-to-Everything)-Kommunikation, Ladestationen, Fahrerassistenzsysteme
    (ADAS) bis hin zu Open Road Services. Das Batterie Test Center stellt die
    höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Leistung für Batterien
    der nächsten Generation sicher. Gleichzeitig fördert es Innovationen im gesamten
    Spektrum der Automobilindustrie und unterstreicht das Engagement von DEKRA,
    nachhaltige Mobilität und intelligentere Energielösungen weltweit
    voranzutreiben.

    Pressekontakt:

    DEKRA e.V.
    Konzernkommunikation
    Wolfgang Sigloch
    0711.7861-2386
    0711.7861-742386
    mailto:wolfgang.sigloch@dekra.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6118255
    OTS: DEKRA SE




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    DEKRA Batterie Test Center offiziell eröffnet Millionen-Investition für die sichere Mobilität der Zukunft (FOTO) - Batterien unter anderem für E-Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren geprüft - Wichtiger Baustein ergänzt Service-Portfolio für Automobilindustrie - DEKRA Standort in der Lausitz wächst weiter Am DEKRA Lausitzring in Brandenburg hat die …