Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2250 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 1.947 auf Tradegate (15. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +11,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,38 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.118,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+15,59 % bedeutet.