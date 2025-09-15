Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 49 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 32,70 auf Tradegate (15. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 42,77 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +19,08 %/+49,62 % bedeutet.