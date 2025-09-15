Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 66 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 72,84 auf Tradegate (15. September 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,56 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -9,32 %/+37,40 % bedeutet.