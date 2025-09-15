    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Jefferies belässt SAP auf 'Buy'

    • Jefferies belässt SAP-Einstufung auf "Buy".
    • Druck durch Oracle, aber nicht gerechtfertigt.
    • Keine Anzeichen für Marktanteilsverluste bei SAP.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw

