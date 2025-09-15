ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SAP auf 'Buy'
- Jefferies belässt SAP-Einstufung auf "Buy".
- Druck durch Oracle, aber nicht gerechtfertigt.
- Keine Anzeichen für Marktanteilsverluste bei SAP.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 214,5 auf Tradegate (15. September 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,88 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 263,58 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +23,54 %/+39,86 % bedeutet.
SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.
Das schrieb ich am 24.07., jetzt stehen wir bei rund 220 EUR und es ist offensichtlich, dass SAP seit Wochen schwächelt, da hat sich die Stimmung massiv gedreht. Wenn früher gute Zahlen von Oracle kamen, ging auch SAP hoch, jetzt aktuell nicht mehr. Zukäufe braucht SAP eigentlich nicht, aber die KI-Fantasie hat bei SAP nachgelassen und die letzten Zahlen und der Ausblick wurden wenig positiv gesehen. Die nächsten Zahlen kommen erst um den 20. Oktober herum. Für mich ist offen, ob wir bis dahin eher weiter sinken oder steigen oder in der Nähe des jetzigen Kursniveaus sind.