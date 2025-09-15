Jefferies belässt SAP auf 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 214,5 auf Tradegate (15. September 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,88 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 263,58 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +23,54 %/+39,86 % bedeutet.