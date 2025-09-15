Berenberg hebt Ziel für Oracle auf 306 Dollar - 'Hold'

mp2019 schrieb 30.06.25, 16:09

cle Corp . (NYSE:ORCL), derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 216,93 US-Dollar gehandelt, meldete am Montag, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 mit einem Wachstum von über 100% bei seinen MultiCloud-Datenbankeinnahmen begonnen hat. Das Unternehmen gab außerdem die Unterzeichnung mehrerer großer Cloud-Service-Verträge bekannt, darunter einen Vertrag, der voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2028 mehr als 30 Milliarden US-Dollar zum Jahresumsatz beitragen wird. Diese Entwicklung baut auf Oracles starkem Momentum auf, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 8,38% auf 57,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.



Das Update wurde von Oracle-CEO Safra Catz bereitgestellt, die plant, sich später am Tag an Oracle-Kollegen zu wenden. Das Unternehmen erklärte, dass die letztendlich aus dem genannten Vertrag anerkannten Beträge variieren können, und die Ausführung dieser Verträge wird keine Änderung der Oracle-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zur Folge haben, wie zuvor am 11.06.2025 angegeben.



Oracle betonte, dass Aussagen zu zukünftigen Plänen und Erwartungen zukunftsgerichtet sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich vertraglicher Streitigkeiten, Management von Cloud- und Hardware-Angeboten, Rechenzentrumskapazität sowie rechtlicher oder regulatorischer Angelegenheiten.





© Reuters.



Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung, die in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission enthalten war.



In anderen aktuellen Nachrichten stand Oracle im Mittelpunkt mehrerer Analysten-Upgrades und strategischer Entwicklungen. Stifel stufte Oracles Aktienbewertung von "Halten" auf "Kaufen" hoch und verwies auf Wachstumserwartungen im Cloud-Infrastruktur- und SaaS-Apps-Geschäft, mit prognostiziertem Umsatzwachstum von 16% im Geschäftsjahr 2026 und 20% im Geschäftsjahr 2027. Guggenheim erhöhte ebenfalls sein Kursziel auf 250 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, basierend auf Oracles Verlagerung in Richtung Betriebsgewinnwachstum und einer vielversprechenden Aussicht für Cloud-Dienste. Jefferies folgte mit einer Erhöhung des Kursziels auf 220 US-Dollar und hob Oracles robustes RPO-Wachstum und zukünftiges Potenzial im Markt für künstliche Intelligenz-Infrastruktur hervor.

Darüber hinaus hat Oracle eine Partnerschaft mit xAI angekündigt, um Grok-Modelle über den Generative AI-Dienst von Oracle Cloud Infrastructure anzubieten und so die KI-Fähigkeiten für Unternehmensanwendungen zu verbessern. Um seine KI-Workload-Angebote zu stärken, wird Oracle AMD Instinct MI355X GPUs in seiner Cloud-Infrastruktur einsetzen, die ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Netzwerkfunktionen bieten. Die Zusammenarbeit mit AMD zielt darauf ab, umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workloads mit verbesserten Speicher- und Bandbreitenfunktionen zu unterstützen. Diese Entwicklungen spiegeln Oracles kontinuierliche Bemühungen wider, seine Cloud- und KI-Dienste als Reaktion auf die wachsende Nachfrage zu erweitern.



