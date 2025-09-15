    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Oracle auf 306 Dollar - 'Hold'

    • Berenberg hebt Oracle-Kursziel auf 306 US-Dollar an.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Umsatzsteigerung.
    • Analyst nennt hohe Auftragsbestände beeindruckend.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Oracle auf 306 Dollar - 'Hold'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Nay Soe Naing waren die vom Softwarekonzern vermeldeten, noch nicht realisierten Umsätze im ersten Quartal ein "Hammer". Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erhöhte er in Anbetracht beeindruckend hoher Auftragsbestände seine mittelfristigen Erwartungen deutlich./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US68389X1054WKN:871460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 257,1 auf Tradegate (15. September 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +24,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 717,52 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -23,68 %/+40,90 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 306 US-Dollar

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
