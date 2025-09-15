    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding NV NY AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding NV NY

    ASML Holding NV NY Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding NV NY Aktie bisher um +5,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding NV NY Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    ASML Holding NV ist ein dominanter Akteur in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Lithographiesysteme, insbesondere EUV-Technologie, die ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

    ASML Holding NV NY Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die ASML Holding NV NY Aktie. Sie steigt um +5,77 % auf 733,00. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ASML Holding NV NY investiert war, konnte einen Gewinn von +6,07 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding NV NY +3,40 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

    ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,80 %
    1 Monat +10,78 %
    3 Monate +6,07 %
    1 Jahr -4,38 %

    Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

    Es gibt 393 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 287,04 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 15.09. - US Tech 100 stark +0,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding NV NY

    +5,76 %
    +4,49 %
    +10,44 %
    +5,44 %
    -5,93 %
    +45,42 %
    +125,16 %
    +2.749,60 %
    ISIN:USN070592100WKN:A1J85V



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
