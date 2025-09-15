    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der deutsche Chipkonzern dürfte von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren, schrieb Qingyuan Lin in einer am Montag vorliegenden Studie. Pekings Untersuchungen von US-Chipkonzern Nvidia könnten zu hohen Halbleiter-Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, was für deutsche und japanische Chipkonzerne positiv sei./niw/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 32,66EUR auf Tradegate (15. September 2025, 19:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Qingyuan Lin
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


