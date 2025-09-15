Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar - Aktie legt deutlich zu
- Musk kauft Tesla-Aktien für 1 Milliarde Dollar.
- Aktienkurs steigt um 7,5 Prozent nach Kauf.
- Fokus auf Robotaxis und humanoide Roboter wächst.
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft - und damit den Kurs kräftig steigen lassen. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Der Kurs der Tesla-Aktie legte zeitweise um rund siebeneinhalb Prozent zu.
Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers - und diese Beteiligung ist rund 250 Milliarden Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter (heute X) zu finanzieren.
Für Musk geht es um viel Geld - und Einfluss
Die Tesla-Aktionäre sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion Dollar einbringen - wenn der Börsenwert von Tesla binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen Dollar steigen sollte. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.
Fokus auf Robotaxis und Roboter
Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab.
Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos. Beide Bereiche stehen erst am Anfang der Entwicklung, Tesla würde aber auf bereits am Markt aktive Vorreiter treffen. Verwaltungsratschefin Robin Denholm betonte vergangene Woche in Interviews, dass Tesla die Herausforderungen nur mit Musk in der Chefetage meistern könne./so/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 355,2 auf Tradegate (15. September 2025, 19:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +12,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -66,71 %/-0,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Ich möchte noch eine Anmerkung zu den Stromspeichern machen, die Tesla mitunter anbietet. Hier im Forum werden diese ja immer als "die große Innovation" gefeiert.
Also ich hatte mich vor knapp einem Jahrzehnt etwas ausführlicher mit der Aktie und deren Chef, Elon Musk, befasst.
-Bis heute wurde in Nevada nach meinem Kenntnisstand keine einzige Batteriezelle im großindustriellen Maßstab gefertigt(ob es dort ggf. eine Entwicklungsabteilung gibt oder gab, die ab und zu ein paar Versuchsträger aufbaut entzieht sich meiner Kenntnis)
[/quote]
Komisch... daß der versammelte Stammtisch und du hier täglich trotzdem einen FUD-Kommentar nach dem Anderen platzieren müssen.