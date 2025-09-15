China: Die Nvidia-Daumenschraube für Trump!

China und die Trump-Regierung verhandeln in Madrid - und es wird sichtbar, wie Peking Nvidia als Daumenschraube nutzt, um den US-Präsidenten unter Druck zu setzen! Faktisch hat China heute einmal mehr eine Art Embargo gegen Nvidia-Chips ausgesprochen - während gleichzeitig die TikTok-Frage immer heißer wird. Die Nvidia-Aktie nach dem "Kartell-Verfahren" Pekings zunächst deutlich unter Druck - aber die Kurspflege von Elon Musk rettete dann die Stimmung im Tech-Sektor (während die meisten anderen US-Aktien heute wieder negativ sind). Die Märkte warten auf die Fed-Sitzung am Mittwoch - Gold steigt im Vorfeld auf ein neues Allzeithoch. Trump fordert eine Monster-Zinssenkung..

Hinweise aus Video: