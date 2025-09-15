TikTok-Einigung auf der Zielgeraden: Ist Oracle mit dabei?

US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte, dass eine Einigung über ein Rahmenabkommen zur Zukunft der Video-App TikTok des chinesischen Konzerns Bytedance erzielt wurde. Auch Chinas stellvertretender Handelsminister Li Chenggang erklärte, dass ein "Konsens" über die App erzielt wurde, warnte jedoch, dass Peking keine Prinzipien für einen Deal opfern werde.

US-Präsident Donald Trump ließ es sich natürlich nicht nehmen, den vermeintlichen Durchbruch bei den Verhandlungen über die beliebte chinesische Social-Media-Plattform TikTok selbst zu verkünden. Am Montag schrieb er auf seiner Truth Social Plattform: "Ich werde am Freitag mit Präsident Xi sprechen. Die Beziehung bleibt sehr stark!" In Bezug auf die Gespräche zwischen hochrangigen Vertretern beider Länder in in der spanischen Hauptstadt Madrid betonte er, dass die Sitzung "SEHR GUT verlaufen ist!"

Die Gespräche in Madrid fanden vor einer wichtigen Frist statt, die TikTok dazu drängen könnte, seine US-Geschäfte gemäß dem US-Sicherheitsgesetz abzutrennen. Trump hatte bereits mehrfach die Frist verlängert, um die App am Laufen zu halten. Eine Lösung, bei der Oracle beteiligt ist, wurde mehrfach diskutiert. Oracle und TikTok arbeiten derzeit an einem Plan namens "Project Texas", um die US-Nutzerdaten von TikTok von den Operationen des Mutterunternehmens ByteDance in China zu trennen.

Bislang hatte China wenig Interesse an einer Lösung gezeigt, doch die Verhandlungen wurden nun möglicherweise auch durch Pekings Bestreben nach einem Staatsbesuch von Trump angestoßen. Inmitten dieser Gespräche verschärfte China seine regulatorischen Maßnahmen gegen den US-Chip-Riesen Nvidia, was als politisches Druckmittel interpretiert wird, um Xi im eigenen Land als starken Verhandlungspartner erscheinen zu lassen.

Details zu den vereinbarten Bedingungen sind noch unklar, insbesondere ob sie den Anforderungen eines US-Sicherheitsgesetzes entsprechen, das im Januar in Kraft getreten war. Ein US-Beamter unterstrich jedoch, dass eine Lösung notwendig sei, um das Treffen zwischen Trump und Xi später in diesem Jahr zu ermöglichen. Andernfalls wären Gespräche beim geplanten APEC-Gipfel in Südkorea Ende des Monats und Trumps geplanter Staatsbesuch in China gefährdet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



