Börsen Update
Börsen Update USA - 15.09. - US Tech 100 stark +0,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 45.865,83 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Amazon +1,27 %, IBM +0,86 %, Apple +0,57 %, Caterpillar +0,54 %, Goldman Sachs Group +0,45 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,40 %, Amgen -1,87 %, Coca-Cola -1,62 %, McDonald's -1,47 %, 3M -1,37 %
Der US Tech 100 steht bei 24.268,24 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.
Top-Werte: ASML Holding NV NY +6,06 %, Tesla +4,96 %, Intel +3,53 %, Alphabet +3,12 %, Alphabet Registered (C) +3,10 %
Flop-Werte: Intuitive Surgical -3,57 %, Texas Instruments -3,31 %, Copart -2,18 %, Airbnb Registered (A) -2,17 %, Biogen -2,07 %
Der S&P 500 steht bei 6.613,92 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +7,63 %, Albemarle +6,57 %, Tesla +4,96 %, Western Digital +4,02 %, Intel +3,53 %
Flop-Werte: Corteva -6,88 %, Lennar Registered (A) -4,56 %, J.M. Smucker -4,49 %, Lyondellbasell Industries -4,31 %, Kenvue -4,10 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.