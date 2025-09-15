Börsen Update USA - 15.09. - US Tech 100 stark +0,70 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 45.865,83 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Amazon +1,27 %, IBM +0,86 %, Apple +0,57 %, Caterpillar +0,54 %, Goldman Sachs Group +0,45 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,40 %, Amgen -1,87 %, Coca-Cola -1,62 %, McDonald's -1,47 %, 3M -1,37 %

Der US Tech 100 steht bei 24.268,24 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: ASML Holding NV NY +6,06 %, Tesla +4,96 %, Intel +3,53 %, Alphabet +3,12 %, Alphabet Registered (C) +3,10 %

Flop-Werte: Intuitive Surgical -3,57 %, Texas Instruments -3,31 %, Copart -2,18 %, Airbnb Registered (A) -2,17 %, Biogen -2,07 %

Der S&P 500 steht bei 6.613,92 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +7,63 %, Albemarle +6,57 %, Tesla +4,96 %, Western Digital +4,02 %, Intel +3,53 %

Flop-Werte: Corteva -6,88 %, Lennar Registered (A) -4,56 %, J.M. Smucker -4,49 %, Lyondellbasell Industries -4,31 %, Kenvue -4,10 %