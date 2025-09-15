Intuitive Surgical Aktie sackt ab - 15.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intuitive Surgical Aktie. Sie fällt um -3,57 % auf 370,23€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Intuitive Surgical Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,15 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,04 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,57 % 1 Monat -5,62 % 3 Monate -13,15 % 1 Jahr -13,04 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Es gibt 358 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,76 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.