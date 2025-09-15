BVB ohne Anselmino in Turin - Reist Groß nach?

Amazon setzt alles auf eine Karte – und diese Karte heißt Künstliche Intelligenz. Mit einer beispiellosen Investitionsoffensive von knapp 40 Milliarden Dollar im zweiten Quartal verdoppelt der Tech-Riese praktisch seine KI-Ausgaben gegenüber dem Vorjahr. Doch während Analysten über die enormen Kosten diskutieren, zeigen sich bereits erste konkrete Erfolge in der Praxis.

Die Zahlen sind beeindruckend: 39,4 Milliarden US-Dollar flossen allein im zweiten Quartal 2025 in Amazons KI-Infrastruktur – ein drastischer Anstieg gegenüber den 22,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese massive Kapitalallokation unterstreicht eine klare strategische Priorität: Amazon baut seine KI- und Rechenzentrumskapazitäten aggressiv aus, um sich für die nächste Wachstumsphase zu positionieren.









Die Tech-Giganten stehen zwar weiterhin unter Druck, doch für Amazon zeichnet sich eine überraschende Wendung ab. Während die Nasdaq-Rally ins Stocken gerät, verschaffen entspannte Zollaussichten dem Online-Riesen neue Perspektiven. Gleichzeitig kämpfen die Konkurrenten mit hausgemachten Problemen.

JPMorgan sieht trotz der aktuellen Schwäche erhebliches Potenzial für Amazon und hält am ambitionierten Kursziel fest. Die Deeskalation im Zollkonflikt könnte der gesamten US-Onlinehandelsbranche überraschend starke Quartalszahlen bescheren - ein Szenario, das sich bereits in ersten Kursbewegungen widerspiegelt.

Walmart teurer als Amazon - Paradoxe Marktbewertung

Eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt sich bei den Bewertungskennzahlen: Walmart ist inzwischen deutlich teurer bewertet als Amazon.





.................Während die Konkurrenz strauchelt, erschließt Amazon neue Märkte. Seit Dezember 2024 verkauft der Konzern über Amazon Autos gebrauchte Fahrzeuge in 77 US-Metropolen. Die Partnerschaft mit Hertz bringt beiden Unternehmen Vorteile: Hertz erreicht mehr Käufer, Amazon stockt sein Angebot auf.

Diese strategische Diversifikation zeigt Amazons Fähigkeit, auch jenseits des klassischen E-Commerce zu expandieren. Während Target um seine Positionierung kämpft und Walmart hohe Bewertungen rechtfertigen muss, nutzt Amazon die Marktschwäche der Konkurrenten für weiteres Wachstum.....https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-zo…







