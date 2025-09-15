BVB ohne Anselmino in Turin - Reist Groß nach?
- Anselmino fällt für Champions-League-Start aus.
- Pascal Groß fehlt wegen Magen-Darm-Infekt.
- Julian Brandt kehrt nach Verletzung zurück.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Neuzugang Aaron Anselmino fällt für den Champions-League-Start seiner Mannschaft bei Juventus Turin aus. "Es war heute ein Hin und Her. Dann haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen", sagte Trainer Niko Kovac in Turin über den Abwehrspieler, der zuletzt muskuläre Probleme hatte.
Nicht in der Dortmunder Reisegruppe nach Italien dabei war zudem Fußball-Nationalspieler Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler fehlte auch beim Abschlusstraining aufgrund eines Magen-Darm-Infekts. "Ihm ging es die letzten beiden Tage nicht so gut", sagte Kovac, erklärte aber auch: "Wir werden sehen, ob er nicht morgen noch dazukommen kann." Die Partie beginnt an diesem Dienstag um 21.00 Uhr (Amazon Prime Video).
Der zuvor angeschlagene Julian Brandt ist wieder mit dabei. Brandt lief im Training mit einem Gipsverband am operierten linken Arm auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der Club-WM im Sommer das Kahnbein gebrochen. Beim 2:0 am Samstag beim 1. FC Heidenheim hatte er noch gefehlt./the/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 197 auf Tradegate (15. September 2025, 20:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +22,20 %/+37,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
läuft und läuft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
Amazon setzt alles auf eine Karte – und diese Karte heißt Künstliche Intelligenz. Mit einer beispiellosen Investitionsoffensive von knapp 40 Milliarden Dollar im zweiten Quartal verdoppelt der Tech-Riese praktisch seine KI-Ausgaben gegenüber dem Vorjahr. Doch während Analysten über die enormen Kosten diskutieren, zeigen sich bereits erste konkrete Erfolge in der Praxis.
....Die Zahlen sind beeindruckend: 39,4 Milliarden US-Dollar flossen allein im zweiten Quartal 2025 in Amazons KI-Infrastruktur – ein drastischer Anstieg gegenüber den 22,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese massive Kapitalallokation unterstreicht eine klare strategische Priorität: Amazon baut seine KI- und Rechenzentrumskapazitäten aggressiv aus, um sich für die nächste Wachstumsphase zu positionieren.....https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-sp…
Die Tech-Giganten stehen zwar weiterhin unter Druck, doch für Amazon zeichnet sich eine überraschende Wendung ab. Während die Nasdaq-Rally ins Stocken gerät, verschaffen entspannte Zollaussichten dem Online-Riesen neue Perspektiven. Gleichzeitig kämpfen die Konkurrenten mit hausgemachten Problemen.
JPMorgan sieht trotz der aktuellen Schwäche erhebliches Potenzial für Amazon und hält am ambitionierten Kursziel fest. Die Deeskalation im Zollkonflikt könnte der gesamten US-Onlinehandelsbranche überraschend starke Quartalszahlen bescheren - ein Szenario, das sich bereits in ersten Kursbewegungen widerspiegelt.
Walmart teurer als Amazon - Paradoxe Marktbewertung
Eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt sich bei den Bewertungskennzahlen: Walmart ist inzwischen deutlich teurer bewertet als Amazon.
.................Während die Konkurrenz strauchelt, erschließt Amazon neue Märkte. Seit Dezember 2024 verkauft der Konzern über Amazon Autos gebrauchte Fahrzeuge in 77 US-Metropolen. Die Partnerschaft mit Hertz bringt beiden Unternehmen Vorteile: Hertz erreicht mehr Käufer, Amazon stockt sein Angebot auf.
Diese strategische Diversifikation zeigt Amazons Fähigkeit, auch jenseits des klassischen E-Commerce zu expandieren. Während Target um seine Positionierung kämpft und Walmart hohe Bewertungen rechtfertigen muss, nutzt Amazon die Marktschwäche der Konkurrenten für weiteres Wachstum.....https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-zo…