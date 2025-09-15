Tesla ziehen weiter an - Elon Musk kauft Aktien

Also ich hatte mich vor knapp einem Jahrzehnt etwas ausführlicher mit der Aktie und deren Chef, Elon Musk, befasst.





Leider muss man bei nüchterner Betrachtung der Fakten davon sprechen, dass die Versprechungen in keinem Fall eingehalten wurden. Egal um welches Produkt oder welche Prozesse und Innovationen es geht.





Nur ein Beispiel. Wir hatten uns hier im Forum etwas ausführlicher mit der Gigafactory in Nevada befasst. Es ging um Greenwashing und um die Aussagen bezüglich einer angepeilten (teilautarken) Batterie- und Batteriezellproduktion(in Nevada) und den Ausbau der Solarenergie auf dem Dach der Gigafactory in Nevada.





Ende vom Lied war, man hat die Solarenergie auf der Dachfläche bis zu maximal einem Drittel der Fläche ausgebaut, die lokale Umspannstation inklusive des Netzanschlusses an die Mittel-/Hochspannungsebene der Gigafactory war damals für eine Batteriezellproduktion leistungstechnisch nicht ausgelegt bzw. dimensioniert. Die Zuleitungstrasse nicht ausreichend bemessen, wir reden hier aber nicht von 20 oder 30 Prozent Unterdimensionierung, sondern eher von Zehnerpotenzen.





Dann gab es Videos von einigen Fahrern von Paketzustellern, auf denen man Batteriezellen aus dem dorten Güterwagons auf den Gleisen mit Herkunft China ausmachen konnte.





Ende vom Lied.





- Die angebliche autarke Versorgung der Fabrik mit Solarenergie wurde gar nicht ernsthaft angepeilt(konnte technisch überhaupt nicht funktionieren, weil die Energiemenge die maximal aus der Dachfläche zu gewinnen gewesen wäre ebenfalls um Zehnerpotenzen zu klein gewesen wäre, zusätzlich hätte man selbst bei ausreichenend großer Fläche z.B. in der Wüste riesige Energiespeicher bzw. Batteriefarmen benötigt) . Das war nur eine reine PR Aktion, man hat dann das Vorhaben nach einer Bebauung von ca. 30 Prozent eingestellt, Pressemitteilung dazu gab es keine, es wurden auch keine Gründe genannt, warum das Vorhaben gescheitert ist oder warum die Projektziele nicht erreicht wurden.

-Bis heute wurde in Nevada nach meinem Kenntnisstand keine einzige Batteriezelle im großindustriellen Maßstab gefertigt(ob es dort ggf. eine Entwicklungsabteilung gibt oder gab, die ab und zu ein paar Versuchsträger aufbaut entzieht sich meiner Kenntnis)





Ich könnte das jetzt endlos fortsetzen und auf viele Versprechungen von Musk und Tesla ausweiten.





Dann habe ich mir damals auch die Qualität der Tesla Fahrzeuge detaillierter angesehen, ich hatte beruflich damals direkt mit der der Elektromobilität zu tun. Ein paar Ideen wie die Asynchronmaschine des Tesla Model S waren zur damaligen Zeitpunkt ganz nett, die Kühlung selbiger war pfiffig gelöst.

Aber es gab auch viele Mängel an den Fahrzeugen, auch während der Erprobung. Wir hatten einige Teslas im Fuhrpark zur Wettbewerbsanalyse die auch komplett zerlegt(Zerlegefläche) und wieder zusammengebaut wurden. Damals gab es beispielsweise ein Verkleben der Schützkontakte der Hochvoltbatterie. Das konnte nur in den Niederlanden repariert werden. Ende vom Lied war, dass die Versuchsträger dann immer für mehrere Wochen ausfielen.





Jetzt habe ich nach knapp einem Jahrzehnt mal wieder hier ins Forum geschaut und was soll ich sagen, es hat sich kaum verändert.





Noch immer läuft eine Manipulation nach gleichem Muster ab. Man könnte ja vermuten, die leben die bei Tesla ausschließlich von dem Geld der Shorties und der Anleger. Mit Automobilproduktion hat das zusehends immer weniger zu tun. Ich meine ich hatte es ja schon mal geschrieben wie wenig unterschiedliche Modelle es gibt. Und mittlerweile sind deren Modelle ja auch bereits zehn Jahre oder mehr am Markt. Wer möchte designtechnisch so alte Autos kaufen? Vieles wirkt mittlerweile eher altbacken als innovativ. Das gilt für Materialen und Features. Wenn man wirklich innovativ wäre, hätte man in der Zwischenzeit eine ganze Modellpalette aufbauen können und müssen, auch um verschiedene Kunden und Marktsegmente zu bedienen.

Wenn bei den Amerikaners Pickups gefragt sind, hätte sich beispielsweise angeboten einen elektrifizierten PickUp für den den dortigen Markt zu bauen. Stattdessen hat man den Cybertruck gebracht.





Große Innovationen und eine umfangreiche Modellpalette sind - wie wir alle wissen - nicht eingetreten.





Jetzt scheint die Wiese abgegrast, Tesla sieht sich eigentlich auch nicht mehr als Autohersteller(jetzt möchte man angeblich die innovatisten Roboter bauen). Vermutlich haben sie erkannt, dass sie im Wettbewerb chancenlos sind und einfach nicht mehr mithalten können. Jetzt setzt man neue Narrative in die Welt um sich an der Leichtgläubigkeit vieler Aktionäre zu erfreuen. Für mich ist das nichts anderes wie eine Art modernes "Schneeballsystem". Zusätzlich lebt man ggf. davon, dass man Shorties grillt. Ich meine die Szenerie zwischen Versprechungen und dem was faktisch geliefert wird ist schon bizarr, ebenso wie die Vergütungen die Elon Musk dafür einstreicht(das sage ich nicht aus Neid):

Viele haben natürlich richtig erkannt, dass die Martkbewertung absolut ungerechtfertigt erscheint, nützt ihnen aber nichts. Manchmal kann der Markt wesentlich länger irrational bleiben, wie man liquide Mittel zur Verfügung hat. Bei Tesla ist das nun seit einem Jahrzehnt der Fall.





Wir werden sehen wie es weitergeht. Aber verbrennt euch nicht die Finger. Selbst wenn ihr mit einer sachlichen und fundierten Analyse richtig liegt, ist das Timing entscheidend. Hier lagen einige in der Vergangenheit komplett falsch und haben teilweise sehr viel Geld verloren.



















