LPKF Laser & Electronics Aktie heute im Minus - 15.09.2025

Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 6,9950€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,18 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2300 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics ist ein führender Anbieter von Lasersystemen für die Elektronikfertigung, bekannt für innovative Technologien und hohe Präzision.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von LPKF Laser & Electronics mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,06 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -9,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,48 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,89 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,22 % 1 Monat -9,73 % 3 Monate -11,06 % 1 Jahr -17,08 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,03 Mio.EUR wert.

Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart vorsichtig geblieben. Der Dax ging am Montag 0,21 Prozent höher bei 23.748,86 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche …

Die deutschen Indizes zeigen heute überwiegend positive Entwicklungen, während die US-Märkte gemischte Signale senden. Besonders der MDAX und SDAX glänzen mit deutlichen Zuwächsen.

Der Laserspezialist LPKF wird für das laufende Jahr pessimistischer und will seine Kosten weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Garbsen am Montag mitteilte, bleibt die Auftragslage weiter deutlich hinter den Planungen des Managements zurück. …

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.