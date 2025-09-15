Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 1
Performance 1M: +10,78 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 2
Performance 1M: +18,90 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 3
Performance 1M: +18,67 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 4
Performance 1M: -5,62 %
Intel
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: -4,41 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 6
Performance 1M: -2,57 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 7
Performance 1M: -8,11 %
Tesla
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 8
Performance 1M: +18,20 %
Copart
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 9
Performance 1M: +2,20 %
Paychex
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 10
Performance 1M: -2,22 %
Shopify
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 11
Performance 1M: -0,99 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: -1,84 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 13
Performance 1M: -30,32 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 14
Performance 1M: +7,97 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 15
Performance 1M: +7,07 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 16
Performance 1M: -3,03 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 17
Performance 1M: -21,54 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 18
Performance 1M: -2,82 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 19
Performance 1M: -4,11 %
