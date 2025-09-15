Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Corteva
Tagesperformance: -8,27 %
Tagesperformance: -8,27 %
Platz 1
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,51 %
Tagesperformance: +7,51 %
Platz 2
Performance 1M: +24,92 %
Performance 1M: +24,92 %
Albemarle
Tagesperformance: +6,67 %
Tagesperformance: +6,67 %
Platz 3
Performance 1M: -6,14 %
Performance 1M: -6,14 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 4
Performance 1M: +3,10 %
Performance 1M: +3,10 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 5
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -4,59 %
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 6
Performance 1M: +1,55 %
Performance 1M: +1,55 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 7
Performance 1M: -8,86 %
Performance 1M: -8,86 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 8
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 9
Performance 1M: +27,03 %
Performance 1M: +27,03 %
Kenvue
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 10
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 11
Performance 1M: +1,41 %
Performance 1M: +1,41 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 12
Performance 1M: +5,00 %
Performance 1M: +5,00 %
McCormick
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 13
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
Viatris
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 14
Performance 1M: -7,60 %
Performance 1M: -7,60 %
Dow
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 15
Performance 1M: +6,47 %
Performance 1M: +6,47 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 16
Performance 1M: +18,90 %
Performance 1M: +18,90 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 18
Performance 1M: +18,67 %
Performance 1M: +18,67 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 19
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Cencora
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 20
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 21
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
Tapestry
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 22
Performance 1M: +9,84 %
Performance 1M: +9,84 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 23
Performance 1M: +2,69 %
Performance 1M: +2,69 %
Devon Energy
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 24
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 25
Performance 1M: +0,65 %
Performance 1M: +0,65 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 26
Performance 1M: -18,38 %
Performance 1M: -18,38 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 27
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
Intel
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 28
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 29
Performance 1M: -2,27 %
Performance 1M: -2,27 %
Kimberly-Clark
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 30
Performance 1M: -4,45 %
Performance 1M: -4,45 %
Tesla
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 31
Performance 1M: +18,20 %
Performance 1M: +18,20 %
Expedia Group
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 32
Performance 1M: +6,36 %
Performance 1M: +6,36 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 33
Performance 1M: -5,36 %
Performance 1M: -5,36 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 34
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
Eaton
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 35
Performance 1M: +2,92 %
Performance 1M: +2,92 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 36
Performance 1M: +4,60 %
Performance 1M: +4,60 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 37
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
Oracle
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 38
Performance 1M: +18,72 %
Performance 1M: +18,72 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 39
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 40
Performance 1M: +7,97 %
Performance 1M: +7,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte