Kolmar Korea treibt „Clean Beauty" mit Durchbrüchen voran - von umweltfreundlichen Verpackungen bis hin zu Forschung und Entwicklung

Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen, darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen

Auf Platz 125 der TIME-Liste „World's Best Companies for Sustainable Growth 2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste

SEOUL, Südkorea, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte, verstärkt sein Engagement für „Clean Beauty". Von umweltfreundlichen Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu sichern.

Die umweltfreundlichen Verpackungen des Unternehmens haben die meiste Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, den ersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierung erfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eine einfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht von über 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mit Mineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte. Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es den Verbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurch Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April dieses Jahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein von Milchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu 100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auch die umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.

Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhre und der Papierstick erzielten einen „Grand Slam" im Design, indem sie die drei weltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und Red Dot Design Award. Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfalls mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit der umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.