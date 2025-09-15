    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue "Stefan Raab Show" startet Mittwoch um 20:15 Uhr.
    • Raab bewirbt Format mit vier Special-Sendungen.
    • Erster Auftritt erinnert an "TV total" mit Humor.
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL soll dauerhaft am Mittwochabend um 20.15 Uhr ihren Sendeplatz bekommen. Das kündigte der Entertainer am Montag bei einer 15-minütigen Live-Sendung an. Der Branchendienst "dwdl.de" hatte bereits kürzlich über die Pläne berichtet, der Sender hatte dies jedoch bisher nicht bestätigt.

    Nationalhymne als Gangsta-Rap

    Noch bis zum kommenden Freitag will Raab in vier weiteren Viertelstunden-Specials zur besten Sendezeit für sein neues Format werben. Vor einem Jahr war der 58-Jährige nach langer Bildschirmpause vor die Kamera zurückgekehrt. Der einstige ProSieben-Mann tritt seitdem für RTL auf.

    Sein erstes Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" - ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und wurde nach einigen Monaten abgesetzt.

    Nun also der Neustart. Die erste Liveshow dieser Woche erinnerte stark an Raabs bekannteste Erfindung "TV total" und an sein Erfolgsrezept vor 25 Jahren: Vor einer eher unspektakulären Kulisse mit einem Siebziger-Jahre-Oldtimer und einem Basketball-Korb spießte Raab genüsslich das Thema Nationalhymne auf.

    Plant Bully wirklich "(T)Raumschiff Surprise - Periode 2"?

    Erst zeigte der Gastgeber kurze Video-Ausschnitte von peinlichen Momenten. Schließlich war Raab selbst dran: Erst sang er allein den echten Text, allerdings im Stil eines Gangsta-Rappers mit Autotune-Verzerrung. Dann stürmte sein Freund Michael "Bully" Herbig (57) mit einem Dutzend Blasmusikern und Schuhplattlern die Bühne und trug gemeinsam mit Raab die Fantasiehymne "Weil wir so supergeil drauf sind" vor.

    Später philosophierte Herbig darüber, ob er nach dem Erfolg der Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" auch seinen Science-Fiction-Hit von 2004 fortschreiben soll - unter dem Titel "(T)Raumschiff Surprise - Periode 2". Wie ernst das gemeint war, blieb unklar. Dazwischen gab es noch viel Smalltalk über den Erfolg der deutschen Basketballer. Am Dienstag um 20.15 Uhr geht der Show-Reigen weiter./bok/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 37,50 auf Tradegate (15. September 2025, 21:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +6,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -25,53 %/+9,04 % bedeutet.




