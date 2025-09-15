Heute am 15.09.2025: Merck & Co Aktie im Rampenlicht

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Mit einer Performance von -2,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Merck & Co Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um -3,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Merck & Co auf -26,59 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,04 % 1 Monat -1,26 % 3 Monate -0,28 % 1 Jahr -32,58 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,85 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die deutschen Indizes zeigen heute überwiegend positive Entwicklungen, während die US-Märkte gemischte Signale senden. Besonders der MDAX und SDAX glänzen mit deutlichen Zuwächsen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.