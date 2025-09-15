Das Poster von Innocan Pharma zu seiner liposomalen synthetischen CBD-Technologie weckt Interesse auf der PAINWeek Conference

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 15. September 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, auf der PAINWeek Conference in Las Vegas präsentierte Poster zu LPT-CBD, bei den Konferenzteilnehmern auf große Begeisterung gestoßen ist.

Pain Medicine News, eine führende Fachzeitschrift zum Thema Schmerz in den USA, hat das Poster für ein spezielles Videointerview ausgewählt, das voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen auf ihrer Webseite zu sehen sein wird. Die tonangebenden Meinungsführer und Fachexperten auf dem Gebiet der Schmerztherapie, darunter Dr. Bob Raffa und Dr. Eugene Vortsman, wurden interviewt und äußerten sich positiv über das Potenzial langwirkender synthetischer CBD-Behandlungen zur Schmerzlinderung. Dabei betonten sie die vielversprechende Rolle von LPT-CBD für den Fortschritt auf diesem Gebiet.

Die PAINWeek ist eine renommierte Veranstaltung, die Tausende von führenden Klinikern, Forschern, Pädagogen und potenziellen pharmazeutischen Partnern aus dem Bereich der Schmerzmedizin zusammenbringt und die seltene Gelegenheit bietet, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und neue Ansätze vorzustellen. Auf der Konferenz präsentierte Dr. Pergolizzi Daten aus einem narrativen Review, in dem die Grenzen pflanzlicher CBD-Öle bei der Behandlung chronischer Schmerzen und der dringende Bedarf an regulierten, langwirkenden synthetischen CBD-Therapien hervorgehoben wurden. Parallel dazu wurden präklinische Daten vorgelegt, die die verlängerte Pharmakokinetik und die verlängerte Schmerzlinderung von LPT-CBD nach einmaliger Anwendung bei Hunden und Minischweinen unterstreichen. Das Poster, das das Potenzial von LPT-CBD als innovative Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen durch die Verabreichung von langwirkendem synthetischem CBD durch eine einzige Injektion darstellte, schien auf der Konferenz auf großes Interesse zu stoßen.