AAC Technologies debütiert auf der IAA Mobility und treibt Innovationen im Bereich der Automobilakustik voran

Seit dem Eintritt in den Markt für Automobilakustik im Jahr 2018 hat AAC durch strategische Akquisitionen eine vertikale Integration erreicht und ein komplettes akustisches Ökosystem geschaffen, das die Bereiche „Erfassung – Verarbeitung – Ausgabe" umfasst. In Verbindung mit seiner umfassenden technischen Expertise im Bereich Akustik hat sich AAC zu einem der wenigen Full-Stack-Anbieter von Akustiklösungen für die Automobilindustrie entwickelt, der Hardware, Software, Algorithmen und Feinabstimmung aus einer Hand anbieten kann.

MÜNCHEN, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- AAC Technologies debütierte auf der IAA Mobility in München unter dem Motto „The Future of Sound in Motion" (die Zukunft des Klangs in Bewegung). Zusammen mit PSS, First Light Auto Parts und PSG präsentierte AAC Technologies seine umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Automobilakustik, Haptik, Optik, Wahrnehmungsinteraktion und Motorsysteme und unterstrich damit die Innovationskraft der chinesischen Lieferkette für intelligente Fahrzeuge.

Auf der Messe präsentierte AAC seine fünf Kerntechnologiesegmente, darunter seine Full-Stack-Akustiklösungen, die eine große Anzahl von Besuchern anzogen, die stehen blieben und das Angebot erkundeten. Vertreter vieler weltweit renommierter Automobilhersteller – darunter Audi, BMW, Porsche, Changan Automobile, Volkswagen, Zeekr, Maruti Suzuki, Mercedes-Benz und Skoda – sowie führende Audio-Partner wie Bose, Devialet, Harman und Meridian besuchten ebenfalls den Stand, um ausführliche Gespräche mit dem AAC-Team zu führen. Die Marken haben die neuesten Automobil-Lösungen kennengelernt und großes Interesse daran bekundet, in Zukunft weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden.

AAC Technologies zählt zu den zehn weltweit führenden Anbietern von Audioausstattung für Personenkraftwagen und ist das einzige chinesische Unternehmen auf dieser Liste. Diese Position wird durch konsequente jährliche Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 7 bis 10 % des Umsatzes, ein globales Netzwerk von Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 19 Ländern und Regionen sowie über 18.000 Patentanmeldungen untermauert. Anhaltende Investitionen in Innovationen haben die technologische Führungsposition und die geschäftliche Expansion der Gruppe gefestigt und dazu beigetragen, dass sie als einer der „Top 100 Global Innovators" ausgezeichnet wurde.

AAC Technologies stellte den luxuriösen SUV Zeekr 9X vor, der gemeinsam mit der britischen Luxus-Audiomarke Naim Audio entwickelt wurde. Als technischer Partner hat AAC in Zusammenarbeit mit Naim ein maßgeschneidertes multidimensionales 9.2.4.8-Immersions-Soundsystem für das Fahrzeug entwickelt, das 32 Lautsprecher und 8 Sitzvibratoren umfasst. Das System verfügt über einen branchenführenden unabhängigen 40-Kanal-Verstärker mit einer Spitzenleistung von 3868 W. Dieses Premium-Setup sorgt für ein volldimensionales Surround-Sound-Erlebnis im Innenraum. Dank exklusiver Hörmodi genießen Nutzer ein verbessertes Klangerlebnis – von 2D-High-Fidelity über 3D-Surround bis hin zu 4D-Immersion.

Auf der Messe in München präsentierte AAC seine „Physical AI"-gesteuerten Full-Stack-Lösungen für die Fahrzeugakustik und stellte dabei reale Anwendungen wie den Zeekr 9X in den Vordergrund, die die sensorische Wirkung von „AAC inside" demonstrieren. Unterstützt durch ein verfeinertes Kunden-Profiling stieg der Umsatz des Unternehmens im Automobilsektor im Zwischenbericht 2025 gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 1,74 Milliarden RMB und entwickelte sich zu einem wichtigen Wachstumsmotor.

Mit der Weiterentwicklung der integrierten Akustiksystemfähigkeiten der Gruppe, die sich über Fachwissen im Bereich Unterhaltungselektronikmodule und Automobilanwendungen mit einem geschlossenen Regelkreis von der Geräuscherkennung bis zur Wiedergabe erstrecken, unterstützt AAC weiterhin seine Tochtergesellschaften wie First Light Auto Parts und PSG bei der Beschleunigung ihrer Expansion auf den Überseemärkten und bietet gleichzeitig hochgradig personalisierte, immersive, sicherere, menschenzentrierte und intelligente Fahrer- und Fahrerlebnisse.

