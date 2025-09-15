    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Zinshoffnungen halten Rekordjagd am Laufen

    • US-Börsen setzen Rekordjagd dank Tesla und Alphabet fort.
    • Anleger erwarten Zinssenkung der Fed um 0,25 Punkte.
    • S&P 500, Nasdaq 100 und Composite erreichen Rekordhochs.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von Kurssprüngen bei den Schwergewichten Tesla und Alphabet haben die US-Börsen am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird. Der Markt erhofft sich zudem Hinweise auf weitere Zinssenkungen.

    Das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Unter den Tech-Werten ging es für den Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 24.293,78 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite stieg um 0,94 Prozent auf 22.348,75 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Handelsverlauf Rekordhochs erreicht.

    Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Höchststand entfernt. Am Ende legte der Leitindex um 0,11 Prozent auf 45.883,45 Punkte zu./la/men

     

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 213,7 auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -67,13 %/-1,38 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
