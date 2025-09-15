Kolmar Korea treibt "Clean Beauty" mit Durchbrüchen voran - von umweltfreundlichen Verpackungen bis hin zu Forschung und Entwicklung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen,

darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen

- Auf Platz 125 der TIME -Liste "World's Best Companies for Sustainable Growth

2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das

einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste



Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte,

verstärkt sein Engagement für "Clean Beauty". Von umweltfreundlichen

Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu

nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein

ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu

sichern.





Die umweltfreundlichen Verpackungen des Unternehmens haben die meisteAufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, denersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierungerfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eineeinfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht vonüber 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mitMineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte.Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es denVerbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurchNachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April diesesJahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein vonMilchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auchdie umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhreund der Papierstick erzielten einen "Grand Slam" im Design, indem sie die dreiweltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und RedDot Design Award . Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfallsmit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeitder umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.Über die Verpackung hinaus verstärkt Kolmar Korea den Fokus auf Clean Beauty beiRohstoffen und Rezepturen. Im Jahr 2022 entwickelte das Unternehmen einumweltfreundliches Extraktionsverfahren unter Verwendung von Sonnenblumen,