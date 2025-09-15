Kolmar Korea treibt "Clean Beauty" mit Durchbrüchen voran - von umweltfreundlichen Verpackungen bis hin zu Forschung und Entwicklung
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen,
darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen
- Auf Platz 125 der TIME -Liste "World's Best Companies for Sustainable Growth
2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das
einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste
Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte,
verstärkt sein Engagement für "Clean Beauty". Von umweltfreundlichen
Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu
nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein
ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu
sichern.
- Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen,
darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen
- Auf Platz 125 der TIME -Liste "World's Best Companies for Sustainable Growth
2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das
einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste
Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte,
verstärkt sein Engagement für "Clean Beauty". Von umweltfreundlichen
Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu
nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein
ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu
sichern.
Die umweltfreundlichen Verpackungen des Unternehmens haben die meiste
Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, den
ersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierung
erfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eine
einfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht von
über 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mit
Mineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte.
Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es den
Verbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurch
Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April dieses
Jahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein von
Milchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu
100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auch
die umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.
Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhre
und der Papierstick erzielten einen "Grand Slam" im Design, indem sie die drei
weltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und Red
Dot Design Award . Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfalls
mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit
der umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.
Über die Verpackung hinaus verstärkt Kolmar Korea den Fokus auf Clean Beauty bei
Rohstoffen und Rezepturen. Im Jahr 2022 entwickelte das Unternehmen ein
umweltfreundliches Extraktionsverfahren unter Verwendung von Sonnenblumen,
Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, den
ersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierung
erfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eine
einfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht von
über 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mit
Mineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte.
Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es den
Verbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurch
Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April dieses
Jahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein von
Milchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu
100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auch
die umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.
Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhre
und der Papierstick erzielten einen "Grand Slam" im Design, indem sie die drei
weltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und Red
Dot Design Award . Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfalls
mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit
der umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.
Über die Verpackung hinaus verstärkt Kolmar Korea den Fokus auf Clean Beauty bei
Rohstoffen und Rezepturen. Im Jahr 2022 entwickelte das Unternehmen ein
umweltfreundliches Extraktionsverfahren unter Verwendung von Sonnenblumen,
Autor folgen