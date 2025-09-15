    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kolmar Korea treibt "Clean Beauty" mit Durchbrüchen voran - von umweltfreundlichen Verpackungen bis hin zu Forschung und Entwicklung

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen,
    darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen
    - Auf Platz 125 der TIME -Liste "World's Best Companies for Sustainable Growth
    2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das
    einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste

    Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte,
    verstärkt sein Engagement für "Clean Beauty". Von umweltfreundlichen
    Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu
    nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein
    ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu
    sichern.

    Die umweltfreundlichen Verpackungen des Unternehmens haben die meiste
    Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, den
    ersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierung
    erfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eine
    einfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht von
    über 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mit
    Mineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte.
    Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es den
    Verbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurch
    Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April dieses
    Jahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein von
    Milchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu
    100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auch
    die umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.

    Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhre
    und der Papierstick erzielten einen "Grand Slam" im Design, indem sie die drei
    weltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und Red
    Dot Design Award . Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfalls
    mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit
    der umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.

    Über die Verpackung hinaus verstärkt Kolmar Korea den Fokus auf Clean Beauty bei
    Rohstoffen und Rezepturen. Im Jahr 2022 entwickelte das Unternehmen ein
    umweltfreundliches Extraktionsverfahren unter Verwendung von Sonnenblumen,
