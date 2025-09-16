Patriot Battery Metals kündigt geplante Namensänderung in PMET RESOURCES an

15. September 2025 – Montréal, QC, Kanada / 16. September 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beschlossen hat, seinen Namen im englischen Sprachraum in PMET Resources Inc. und im französischen in Ressources PMET Inc. zu ändern.

Die Namensänderung und das Rebranding des Unternehmens markieren seine nächste Entwicklungsstufe, denn die Erschließung des erstklassigen Projekts Shaakichiuwaanaan in Kanada schreitet weiter voran, die Machbarkeitsstudie steht kurz vor dem Abschluss und bei der Genehmigungserteilung und Einbindung der Interessengruppen werden weiterhin große Fortschritte erzielt.

Die Weiterentwicklung der Unternehmensmarke zu PMET Resources steht im Einklang mit seinem Wachstum als diversifiziertes globales Unternehmen für kritische Mineralien, das sich darauf konzentriert, ein zuverlässiger langfristiger Lieferant von kritischen Mineralien für wichtige nordamerikanische und europäische Märkte zu werden.

Im Einklang mit diesem Wandel wird der Slogan des Unternehmens von „North America’s lithium powerhouse“ zu „North America’s critical-mineral powerhouse“ geändert, was die breitgefasste Geologie von Shaakichiuwaanaan widerspiegelt. Neben Lithium beherbergt das Projekt Tantal-, Cäsium- und Galliumressourcen mit dem Potenzial, wichtige Vorräte für jedes dieser hochstrategischen Mineralien bereitzustellen.

Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director des Unternehmens, erklärte:

„Die Weiterentwicklung von Patriot zu PMET kommt zum richtigen Zeitpunkt für unser Unternehmen und das Projekt Shaakichiuwaanaan. Unser neues Logo, ein Kristall mit drei Facetten, zeigt ein Mineral, wobei die drei Facetten jeweils die LCT-Komponenten unserer Pegmatite repräsentieren: Lithium, Cäsium und Tantal. Es steht auch für die drei Kulturen, die vor Ort und im Unternehmen insgesamt aktiv sind, nämlich die Cree, die Franzosen und die Engländer, die zusammenarbeiten, um Shaakichiuwaanaan zu einem wichtigen Lieferanten von kritischen Mineralien für den nordamerikanischen und europäischen Markt auszubauen.

„PMET RESOURCES lieferte mit unserem neuen Logo und, noch wichtiger, der Webseite pmet.ca, eine neue, effektive und nahtlose Plattform für die Kommunikation mit all unseren wichtigsten Stakeholdern.“

Mit Wirkung zum Handelsbeginn am 18. September 2025 wird das Unternehmen vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange den Handel an der Toronto Stock Exchange unter dem neuen Namen aufnehmen, wobei die Namensänderung voraussichtlich am 19. September 2025 (Sydney) durch die ASX vorgenommen wird. Die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern für die Stammaktien des Unternehmens lauten 73015G104 bzw. CA73015G1046. Es findet keine Konsolidierung des Aktienkapitals statt, und die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre bestehenden Aktienzertifikate gegen neue Zertifikate mit dem neuen Firmennamen auszutauschen. Elektronisch gehaltene Aktien des Unternehmens werden elektronisch verbucht. Die Änderung des Unternehmensnamens hat keinerlei Auswirkungen auf die Rechte der Wertpapierinhaber des Unternehmens, und für die bestehenden Wertpapierinhaber besteht kein weiterer Handelsbedarf in Bezug auf diese Änderung ergreifen. Alle ausstehenden Wertpapiere bleiben unter dem neuen Namen gültig.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (das „Projekt“ und früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Projekt beherbergt die weltweit größte[i] in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Mineralressource[ii] in den Zonen Rigel und Vega von 0,69 Mio. t mit 4,40 % Cs2O (angedeutet) und 1,70 Mio. t mit 2,40 % Cs2O (vermutet). Darüber hinaus beherbergt das Projekt eine konsolidierte Mineralressource, einschließlich der Cäsiumzonen Rigel und Vega, von insgesamt 108,0 Mio. t mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga in der Kategorie angedeutet, und 33,4 Mio. t mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga in der Kategorie vermutet, und gilt als die größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Nord- und Südamerika und gehört zu den zehn größten der Welt.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde freigegeben von

„KEN BRINSDEN“

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 900 - 1801 McGill College

Montreal, QC, Kanada, H3A 1Z4

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, und geben diese angemessen wieder. Herr Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868). Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie „Plan“, „Erschließung“, „Wachstum“, „fortgesetzt“, „Absichten“, „Erwartungen“, „Strategie“, „Chancen“, „erwartet“, „Trends“, „Potenzial“, „Ausblick“, „Fähigkeit“, „zusätzlich“, „auf dem Weg“, „Aussichten“, „Durchführbarkeit“, „geschätzt“, „erreicht“, „verbessert“, „gestärkt“, „Ziel“, „wird“, „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: den Zeitpunkt der Namensänderung, den Zeitpunkt der Machbarkeitsstudie, Fortschritte im Genehmigungsverfahren und der Einbindung der Stakeholder und der Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Aufgrund der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die mit zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, gehört unter anderem die Fähigkeit, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des entsprechenden Zeitplans. Darüber hinaus sollten die Leser die detaillierte Erörterung der Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erlangen, die sich auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auswirken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen schränkt alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese vorsorglichen Hinweise ein.

[i] Die Bestimmung basiert auf Mineralressourcendaten bis zum 11. Juli 2025, die aus vom Unternehmen offengelegten Unterlagen stammen.

[ii] Der Cutoff-Gehalt der konsolidierten MRE ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit variabel (0,40 % Li2O im Tagebau, 0,60 % Li2O im Untertagebau bei CV5 und 0,70 % Li2O im Untertagebau bei CV13). Eine Gehaltsbeschränkung von 0,50 % Cs2O wurde für die Modellierung der Cäsiumzonen Rigel und Vega verwendet, die sich vollständig innerhalb der Tagebauform des Pegmatits CV13 befinden. Der Stichtag der MRE ist der 20. Juni 2025 (bis Bohrung CV24-787). Mineralressourcen sind keine Mineral- oder Erzreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit demonstriert haben.

