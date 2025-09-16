    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Badische Zeitung' zur Diskussion um Kirk

    Für Sie zusammengefasst
    • Kirk's Äußerungen als demokratiefeindlich bewertet.
    • Politiker nutzen seinen Mord für eigene Zwecke aus.
    • Empathie für das Opfer von Reichinnek vermisst.

    FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur Diskussion um Kirk

    Man muss kein Mitglied der Linken sein, um die Äußerungen des in den USA getöteten rechten Influencers Charlie Kirk für demokratie- und menschenfeindlich zu halten. Dennoch versuchen auch hierzulande Politikerinnen und Politiker, Kapital aus dem Mord an Kirk zu schlagen. Insofern kann man Argwohn und Ärger noch nachvollziehen, den die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek am Sonntag in der Fernsehtalkshow Caren Miosga zum Ausdruck brachte. Gleichwohl hätte man sich auch von Reichinnek Empathie für das Opfer und seine Hinterbliebenen gewünscht. Schließlich wurde da ein Mensch erschossen. Angesichts zahlreicher Berichte über Gewalt gegen Politiker - auch gegen Vertreterinnen und Vertreter der Linkspartei - hätte Reichinnek ein Zeichen setzen können, gerade auch an den politischen Gegner adressiert. Sie hat es nicht getan. Einmal mehr zeigt sich, wie sehr das demokratische Miteinander auch in Deutschland aus den Fugen geraten ist./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Badische Zeitung' zur Diskussion um Kirk 'Badische Zeitung' zur Diskussion um Kirk Man muss kein Mitglied der Linken sein, um die Äußerungen des in den USA getöteten rechten Influencers Charlie Kirk für demokratie- und menschenfeindlich zu halten. Dennoch versuchen auch hierzulande …