    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zu Monitoring der Energiewende

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive Kritik an Ministerin Reiche von der Opposition.
    • "Gas-Kathi"-Spott zeigt Doppelmoral im Geschlechterdiskurs.
    • Monitoring-Bericht betont Kosten der Energiewende.

    COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Monitoring der Energiewende

    Die Kritik an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vonseiten der Opposition ist immens. Gerne wird sie etwa als "Gas-Kathi" verspottet, während man derartige Diffamierungen von Politikerinnen des eigenen Lagers als Sexismus brandmarken würde. Auch nach dem nun vorliegenden Monitoring-Bericht zur Energiewende ist die Kritik reflexartig und überzogen. Weder handelt es sich bei den Plänen Reiches - die so weit weg von denen Robert Habecks (Grüne) nicht sind -, um eine Rückkehr ins fossile Zeitalter noch um eine Sabotage der Energiewende. Es geht darum, ihre Kosten stärker in den Blick zu nehmen. Diese stellen nicht nur eine Belastung für Verbraucher dar, sie sind auch eine der Ursachen für die Schrumpfung der Industrie. Die bisherige Klimapolitik hat diese unbequemen Wahrheiten weitgehend ignoriert./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
