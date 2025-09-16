    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD stark in NRW, auch auf kommunaler Ebene.
    • Mitte muss Politik und Stil überdenken, um zu reagieren.
    • Populisten bieten einfache Antworten, gewinnen Wähler.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW
    Erstmals ist die AfD auch auf kommunaler Ebene im Westen großflächig verankert. Gleichwohl ist die Mitte gezwungen, ihre Politik, ihren Stil, ihren Anspruch zu überdenken und der Unzufriedenheit vieler Bürger adäquat Rechnung zu tragen. Es reicht nicht mehr, die AfD als Protestphänomen abtun zu wollen. Wo die Parteien der Mitte eher technisch verwalten, liefern Populisten rechts - und auch links - der Mitte emotionale, einfache Antworten und gewinnen damit in neuen Wählergruppen an Boden. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben; das sollte inzwischen deutschlandweit verstanden worden sein. Will die demokratische Mitte dem etwas entgegensetzen, muss sie Handlungsfähigkeit, Gestaltungswillen und Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
