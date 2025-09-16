    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Märkische Oderzeitung' zu Abschiebungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland benötigt Afghanistans Kooperation für Abschiebungen.
    • Innenminister Dobrindt will direkt mit Taliban verhandeln.
    • Gespräche nur sinnvoll, wenn keine Zugeständnisse gefordert.

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Abschiebungen

    Deutschland braucht die Kooperation Afghanistans, um geflüchtete Afghanen abschieben zu können. Um das zu erreichen, will Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) direkt mit den Machthabern der Taliban verhandeln - obwohl Deutschland aus guten Gründen keine offiziellen diplomatischen Beziehungen pflegt. Andererseits hat die Bundesrepublik ein konkretes Problem zu lösen und benötigt dafür die Hilfe der Taliban, weshalb es pragmatisch und vernünftig ist, mit ihnen zu reden. Der mögliche Schaden scheint jedenfalls begrenzt. Etwas anderes ist es, sollten die Taliban für ihre Kooperation diplomatische Anerkennung verlangen oder andere Zugeständnisse einfordern, die gegen Kerninteressen Deutschlands verstoßen. Dann sollte Dobrindt die Gespräche genauso schnell und genauso pragmatisch wieder abbrechen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
